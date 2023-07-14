Суд передал в управление заповедника «Каменец» храм УПЦ в Хмельницкой области

Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал передать заповеднику «Каменец» Крестовоздвиженскую церковь, которая находится в пользовании Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 14 июля сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Решением от 13 июля 2023 года иск национального историко-архитектурного заповедника «Каменец» к религиозной организации «Крестовоздвиженская Украинская православная церковь» об освобождении и передаче объекта недвижимого имущества удовлетворен», — написал он в Telegram.

Деревянная Крестовоздвиженская церковь находится в городе Каменце-Подольском. Она была освящена в 1801 году.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

Ранее, 26 июня, украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.