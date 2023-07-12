Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры

После некоторого затишья снова обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинские силовики с начала июля опечатали уже несколько корпусов обители . При этом множатся слухи о дальнейшей судьбе монастыря. Согласно ряду сообщений, Владимир Зеленский пообещал передать лавру в непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху Варфоломею. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит в лавре

В июле в Киево-Печерской лавре закончился период относительного затишья. 1 июля в монастырь поступило предписание от министерства культуры Украины. В документе говорилось, что несколько корпусов должно быть освобождено в четырехдневный срок. В противном случае чиновники пригрозили самовольно выселить монахов и поменять замки.

Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман сообщил, что министерство культуры создало специальную комиссию для опечатывания построек. Юрист при этом отметил, что действия чиновников незаконны, так как нарушают действующий договор об аренде монастырем земли и помещений. Министерство культуры пытается расторгнуть соглашение, но судебные тяжбы еще продолжаются. «Решение суда, которого «ожидает» министр [культуры Александр] Ткаченко, уже никому не нужно?» — прокомментировал Чекман.

Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth

Утром 6 июля полицейские вместе с представителями минкульта перешли к захвату лавры. Силовики срезали болгаркой старые замки и приварили новые в трех монастырских корпусах, в одном из них располагается резиденция предстоятеля УПЦ Онуфрия. Прихожан, которые пытались помешать захвату помещений, жестко задерживали. Так, на опубликованных кадрах видно, что полицейские запихнули в служебную машину женщину с украинским флагом. Саму лавру при этом на полдня закрыли для посещения, поэтому священники вынуждены были причащать верующих через ограду.

Утром 11 июля захват помещений продолжился. Силовики заблокировали два корпуса , в которых располагается гостиница для паломников, а также опечатали и вскрыли замки в двух церковных лавках. В монастыре в это время били в набат, некоторые полицейские вели себя агрессивно, предупреждали, что разобьют верующим телефоны, если те будут снимать.

Что будет дальше

Власти Украины на протяжении полугода пытаются выселить монахов Киево-Печерской лавры. В начале марта министерство культуры расторгло договор об аренде помещений и предписало священнослужителям освободить территорию. На первый план в «уличной борьбе» тогда вышли боевики националистических организаций. Они пытались провоцировать прихожан, а также открыто говорили о готовности к нападениям на священнослужителей.

Монахам при этом намекали, что они могут остаться в обители, для этого надо «всего лишь» сменить юрисдикцию — перейти из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ. «Я думаю, совместная работа наших специалистов и правоохранителей простимулирует их решение», — говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко. За долгие месяцы противостояния, впрочем, нашелся только один перебежчик. Им оказался архимандрит Авраамий (Лотыш), которого руководство ПЦУ сразу назначило «наместником» монастыря. Действующего наместника митрополита Павла при этом отправили под домашний арест.

Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

К концу весны накал страстей угас. С одной стороны, украинская власть столкнулась с действительно массовым сопротивлением: на защиту лавры ежедневно выходили сотни людей, тема стала главной в украинских и некоторых мировых СМИ. С другой стороны, монахи подали в суд с требованием оценить односторонний разрыв договора об аренде, дело перешло в юридически-административную плоскость.

Нынешний всплеск активности наблюдатели объясняют по-разному. По одной версии, украинские власти решили испробовать новую тактику. Теперь они не пытаются захватить всю лавру сразу, а действуют поступательно — отнимают один корпус за другим. Такой формат позволяет привлекать меньше внимания верующих и журналистов. Кроме того, вместо боевиков-националистов к делу привлекли полицию , которая, как ожидается, должна вызывать больше трепета и уважения у прихожан.

По другой версии, возобновление противостояния связано с визитом Владимира Зеленского в Стамбул в начале июля. Известно, что в турецкой столице украинский лидер встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем. По данным ряда источников, в ходе переговоров обсуждались вопрос передачи Киево-Печерской лавры Варфоломею, присвоение монастырю статуса ставропигии (независимого от местной епархиальной власти) .

Фото: REUTERS/Jose Colon

Об этом же заявил бывший депутат Верховной рады, украинский предприниматель и меценат Вадим Новинский. « Над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции, и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным синодом Вселенской [Константинопольской] церкви. Неслучайно активизация силовых действий по захвату лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея», — отметил он.

При этом только Киево-Печерской лаврой дело не ограничивается. Раскольники вместе с сотрудниками правоохранительных органов продолжают захватывать храмы по всей Украине. Так, 10 июля они выломали кувалдами двери и заняли кафедральный собор в городе Белая Церковь в Киевской области. Днем ранее захватили собор в городе Нетешин в Хмельницкой области. В рейдерском акте участвовали не только местные чиновники и депутаты, но и гендиректор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.

Что говорят эксперты

Политолог Денис Денисов считает, что монахов УПЦ в итоге выдавят из Киево-Печерской лавры.

— Этот вопрос стал принципиальным для украинской власти, какие-либо компромиссы и договоренности в данном случае исключены. В целом запретить УПЦ команда Зеленского, я думаю, не решится, де-юре каноническая церковь продолжит существовать. Но ее влияние будет сильно ограничено, продолжатся рейдерские захваты приходов, запугивание, шельмование в СМИ, — говорит он.

Фото: TASS/Zuma

Политолог Владимир Жарихин уверен, что Киево-Печерскую лавру у УПЦ отнимут, чтобы потом передать ПЦУ.

— Я думаю, постепенно УПЦ превратится в катакомбную церковь — перейдет на полулегальное или нелегальное положение, лишится церквей и соборов, а священнослужители и верующие будут тайно собираться в неких молельных комнатах, — отмечает он.