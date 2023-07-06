Право гетто: монахов Лавры переводят на «компактное» проживание

Три корпуса Киево-Печерской лавры, в числе которых резиденция митрополита Украинской православной церкви Онуфрия, опечатала комиссия местного минкульта. Утром вход для верующих на территорию монастыря перекрыли сотрудники полиции, в ходе столкновений они применили силу к прихожанам. За несколько дней до инцидента минкульт Украины уведомил лавру, что с 4 июля доступ монахов к пяти объектам монастыря запрещается. Руководитель национального заповедника Максим Остапенко пообещал, что некоторые помещения все же оставят для «компактного проживания монахов». В РПЦ расценивают ситуацию как захват лавры. Эксперты заявили «Известиям», что монахов по сути загоняют в «православное гетто».

Смена замков

Утром 6 июля представители министерства культуры Украины вместе с полицией начали опечатывать три корпуса Киево-Печерской лавры. В одном из них находится резиденция митрополита Онуфрия, сообщили в канонической украинской православной церкви (УПЦ). К некоторым прихожанам вооруженные люди применили силу.

«Под надуманным предлогом вооруженные люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающих против творимого произвола», — написал в своем официальном блоге глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Исполняющий обязанности директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что комиссия опечатает помещения монастыря, кроме тех, которые нужны для «компактного проживания монахов».

Фото: t.me/upc_news

— Комиссия национального заповедника по приему имущества, которое принадлежит государству, сегодня осмотрело три корпуса, — сказал он на видео, снятом очевидцами. — Мы убедились в их состоянии, увидели, что там нет никаких сторонних лиц, что они не используются для проживания или каких-то религиозных нужд. Надеемся, что государство со временем примет решение по поводу дальнейшей судьбы этих государственных объектов, каким образом они будут использоваться.

Борьба за Киево-Печерскую лавру между УПЦ и ПЦУ длится уже больше полугода. Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов монастыря в пользование национального историко-культурного заповедника.

30 июня ведомство отправило в лавру письмо, в котором говорится, что монахам монастыря закроют доступ к ряду помещений. «В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов (помещений)… замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны», — говорилось в документе. Также там сообщалось, что создана отдельная комиссия по опечатыванию корпусов.

Но 4 июля опечатать здание лавры не удалось. Против встали верующие — они собрались возле 69-го корпуса на молитвенное стояние. Прихожане и монахи монастыря пытались донести до членов комиссии, что у них нет законных прав опечатывать имущество.

Фото: t.me/upc_news

Причащение сквозь решетку

Утром 6 июля вокруг монастыря собралось большое количество верующих УПЦ. Однако входить на территорию лавры им запретили «по техническим причинам». Причащать прихожан священникам пришлось через решетку.

— Без какого-либо документа ворвались на территорию лавры, — рассказала одна из прихожанок, которая находилась у монастыря со вчерашнего дня. — В 6 утра полиция встала с автоматами у входа возле храма прп. Агапита Печерского, чтобы даже верующие люди не могли попасть к нам.

Пока верующих не пускали в лавру, они читали молитвы. Им обещали, что в 11:00 их пропустят на территорию. В одном из опечатанных корпусов оказались двое детей — они кричали с балкона и звали мать.

Тем временем противники молившихся пели гимн Украины и произносили оскорбительные кричалки в адрес прихожан. Несколько человек из тех, кто активно мешал молитве, даже задержали.

Фото: t.me/upc_news

Обещание полиция и представители минкульта сдержали — ровно в 11:00 людей запустили в лавру, но с ограничениями. Прихожане обязаны предъявлять документы, подтверждающие личность.

На территории лавры осталось много правоохранителей. Как заявили в юридическом отделе церкви, зафиксированы случаи избиения прихожан УПЦ, готовится обращение в правоохранительные органы.

«Крайняя утесненность»

Сейчас насельников монастыря, по сути, загоняют в «православное гетто», вводя их силовыми методами в состояние «крайней утесненности», полагает завкафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Святозарский.

— Окончательно выгонять их из монастыря, судя по всему, передумали, но пользоваться его территорией и объектами, как раньше, монахи, вероятно, уже не смогут, — сказал он «Известиям».

Монастырь является один из крупнейших в православном мире, в нем живут около 200 монахов. Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты у монастыря и ранее были разными (часть объектов лавры принадлежала заповеднику), границы внутренней жизни монахов не были четко очерчены.

Фото: t.me/upc_news

— Все происходило естественно, люди могли передвигаться везде, кроме небольшой приватной территории, на которой жила братия. Явного деления никогда не было, и не было табличек: «Стой, проход запрещен». Даже духовная академия не была отделена забором, там можно было спокойно ходить. Скорее все было рассчитано на деликатность посетителей, — рассказал эксперт.

Теперь это достаточно свободное существование будет нарушено по аналогии с 20-ми годами прошлого века, когда монахов различных монастырей большевики пытались загнать в те самые максимально «компактные» условия проживания. Вероятнее всего, монахам разрешат передвигаться по территории, оставив за ними их жилые корпуса, трапезную и один из двух ныне действующих храмов. Третий — самый большой из находящихся в лавре кафедральный Троицкий собор — заповедник уже забрал, богослужения там не идут.

Остальные же помещения государство, скорее всего, будет использовать по своему усмотрению. Не исключено, что на территорию организуют платный вход — известнейший в мире монастырь постараются «коммерционализировать» и станут водить туда платные экскурсии, допустил Алексей Святозарский.

— В остальных помещениях может быть всё, что угодно. Например, в не менее знаменитом Почаевском монастыре в 20-е годы прошлого века был интернат для душевнобольных. А у монахов нашей Троице-Сергиевой лавры был единственный закрытый дворик, огороженный забором с вахтой и проходной. На самой территории чего только не было – работал хлебзавод, гауптвахта, а в пределе Духовской церкви торговали пивом, — описал примерные «перспективы» Киевской лавры эксперт.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sergii Kharchenko

Организация «компактного проживания» лишь очередной, промежуточный этап в достижении основной цели — полного изгнания монахов из лавры, полагает православный писатель и публицист Сергей Худиев. Двигаясь постепенно, украинские власти просто пытаются избежать слишком массовых столкновений и имиджевых потерь, которые будут неизбежны, если «картинка», которая появится на информационных ресурсах, будет слишком драматичной.

— А цель как была, так и остается одной — это изгнание монахов и уничтожение монастыря как православного духовного центра и лавры как таковой, — полагает эксперт.