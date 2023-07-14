Экспертиза назвала причиной смерти Лизы Мари Пресли операцию по похудению
Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась от осложнений после бариатрической операции, которую она перенесла несколько лет назад, сообщило 14 июля агентство Associated Press со ссылкой на отчет судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес.
Смерть наследницы Элвиса Пресли была признана естественной из-за последствий непроходимости тонкой кишки. В отчете говорится, что осложнение Пресли — характерное и распространенное после бариатрической операции, которая является процедурой по снижению веса.
В клинике Мейо пояснили, что к этому методу часто обращаются, когда другие не сработали или у пациента серьезное заболевание.
Пресли скончалась в больнице Лос-Анджелеса, куда ее доставили медики, приехавшие по вызову службы спасения. Тогда сообщалось о женщине с остановкой сердца и не указывалась ни одна причина проблем со здоровьем. Однако в отчете о вскрытии указано, что днем ранее даты смерти Лиза Мари жаловалась на боль в животе.
Она была похоронена 22 января в Грейсленде, где расположен дом, в котором она жила с отцом в детстве и который стал музеем для поклонников Элвиса.
О смерти дочери Элвиса Пресли сообщили 12 января. СМИ указывали, что Лиза Мари умерла после неотложной медицинской помощи и экстренной госпитализации.
Тогда же о госпитализации Лизы Мари сообщал портал TMZ со ссылкой на источник, который заявил, что домработница обнаружила женщину без сознания в спальне. Примерно в то же время бывший супруг Лизы Мари вернулся в их дом в Калабасасе после того, как отвез детей в школу. Пока не прибыли медики, он делал экс-жене искусственное дыхание.
Лиза Мари — дочь Элвиса и Присциллы Пресли, родилась в Мемфисе 1 февраля 1968 года. После развода родителей (ей было четыре года) она жила с матерью в Лос-Анджелесе. Когда ей было девять лет, не стало ее легендарного отца. Девочка пыталась учиться в ряде учебных заведений, в основном школах-интернатах, но из нескольких школ ее исключали за проблемы с наркотиками, к которыми она пристрастилась с 13 лет.
Петь Лиза Мари начала после знакомства с актрисой, автором и исполнителем песен Линдой Томпсон. В 2003 году она выпустила дебютный альбом To Whom It May Concern. Она была четырежды замужем. Среди ее мужей были король поп-музыки Майкл Джексон и актер Николас Кейдж.
У 54-летней певицы и автора песен четверо детей, в том числе актриса Райли Кио. Сын Бенджамин покончил с собой в 2020 году.
Лиза Мари владела и управляла успешной и прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises до 2005 года. Тогда она продала весь бизнес, но до сих пор является владелицей Грейсленда — знаменитого поместья Элвиса в Мемфисе.