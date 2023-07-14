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Экспертиза назвала причиной смерти Лизы Мари Пресли операцию по похудению

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski
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Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась от осложнений после бариатрической операции, которую она перенесла несколько лет назад, сообщило 14 июля агентство Associated Press со ссылкой на отчет судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес.

Смерть наследницы Элвиса Пресли была признана естественной из-за последствий непроходимости тонкой кишки. В отчете говорится, что осложнение Пресли — характерное и распространенное после бариатрической операции, которая является процедурой по снижению веса.

В клинике Мейо пояснили, что к этому методу часто обращаются, когда другие не сработали или у пациента серьезное заболевание.

Пресли скончалась в больнице Лос-Анджелеса, куда ее доставили медики, приехавшие по вызову службы спасения. Тогда сообщалось о женщине с остановкой сердца и не указывалась ни одна причина проблем со здоровьем. Однако в отчете о вскрытии указано, что днем ранее даты смерти Лиза Мари жаловалась на боль в животе.

Она была похоронена 22 января в Грейсленде, где расположен дом, в котором она жила с отцом в детстве и который стал музеем для поклонников Элвиса.

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О смерти дочери Элвиса Пресли сообщили 12 января. СМИ указывали, что Лиза Мари умерла после неотложной медицинской помощи и экстренной госпитализации.

Тогда же о госпитализации Лизы Мари сообщал портал TMZ со ссылкой на источник, который заявил, что домработница обнаружила женщину без сознания в спальне. Примерно в то же время бывший супруг Лизы Мари вернулся в их дом в Калабасасе после того, как отвез детей в школу. Пока не прибыли медики, он делал экс-жене искусственное дыхание.

Лиза Мари — дочь Элвиса и Присциллы Пресли, родилась в Мемфисе 1 февраля 1968 года. После развода родителей (ей было четыре года) она жила с матерью в Лос-Анджелесе. Когда ей было девять лет, не стало ее легендарного отца. Девочка пыталась учиться в ряде учебных заведений, в основном школах-интернатах, но из нескольких школ ее исключали за проблемы с наркотиками, к которыми она пристрастилась с 13 лет.

Петь Лиза Мари начала после знакомства с актрисой, автором и исполнителем песен Линдой Томпсон. В 2003 году она выпустила дебютный альбом To Whom It May Concern. Она была четырежды замужем. Среди ее мужей были король поп-музыки Майкл Джексон и актер Николас Кейдж.

У 54-летней певицы и автора песен четверо детей, в том числе актриса Райли Кио. Сын Бенджамин покончил с собой в 2020 году.

Лиза Мари владела и управляла успешной и прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises до 2005 года. Тогда она продала весь бизнес, но до сих пор является владелицей Грейсленда — знаменитого поместья Элвиса в Мемфисе.

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