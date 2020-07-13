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Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет

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Фото: instagram.com/lisampresley
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Внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли 27-летний Бенджамин Кио скончался, сообщил 12 июля портал TMZ.

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Трагедия произошла в городе Калабасас (штат Калифорния). Источники в правоохранительных органах заявили, что причиной смерти Бенджамина стало «очевидное самоубийство».

Представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли подтвердил изданию появившуюся информацию.

«Она [мать] полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — говорится в заявлении.

Бенджамин Кио родился в 1992 году, был музыкантом. Несмотря на то что он вел довольно закрытый образ жизни и сторонился светских мероприятий, в интернете комментаторы отмечали его внешнее сходство со знаменитым дедом.

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