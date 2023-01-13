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Единственная дочь Элвиса Пресли госпитализирована после остановки сердца

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Paul Fenton
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Дочь Элвиса Пресли — Лиза Мария была доставлена в больницу после остановки сердца. Бывший муж Дэнни Кио сделал ей искусственное дыхание до прибытия медиков в ее дом в Калабасасе, сообщил 12 января портал TMZ со ссылкой на источник.

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По данным информатора, домработница Лизы Марии обнаружила ее без сознания в спальне. Примерно в то же время бывший супруг Лизы вернулся после того, как отвез детей в школу. Пока не прибыли медики, он делал жене искусственное дыхание. Дэнни и Лиза, несмотря на развод, давно живут вместе.

Источники сообщили, что у дочери короля рок-н-ролла была полная остановка сердца. В этой связи еще в доме ей ввели адреналин, чтобы восстановить пульс.

На данный момент неясно, в каком она состоянии. Мать Лизы Марии Присцилла приехала в больницу, чтобы быть рядом с дочерью.

Лиза Мария — дочь Элвиса и Присциллы Пресли. Во вторник вечером она посещала церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз. Они с матерью посетила ее вместе, чтобы увидеть, как Остин Батлер стал лауреатом за главную роль в фильме «Элвис».

У 54-летней певицы и автора песен четверо детей, в том числе актриса Райли Кио. Сын Бенджамин покончил с собой в 2020 году.

Лиза Мария владела и управляла успешной и прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises до 2005 года. Тогда она продала весь бизнес, но до сих пор является владелицей Грейсленда — знаменитого поместья Элвиса в Мемфисе.

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