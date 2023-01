NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари, которую 12 января доставили в больницу после остановки сердца, скончалась в возрасте 54 лет, сообщила газета The New York Times.

Лиза Мари Пресли, певица и автор песен, единственный ребенок Элвиса Пресли, скончалась в четверг, 12 января, после неотложной медицинской помощи и экстренной госпитализации, пишет издание.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться сокрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», — приводит газета заявление ее матери Присциллы Пресли со ссылкой на Associated Press.

Ранее в тот же день Присцилла сообщала, что ее дочери оказывалась медицинская помощь. Ее же журналисты видели спешно входящей в больницу, куда привезли Лизу Мари ранее.

О госпитализации Лизы Мари сообщил портал TMZ со ссылкой на источник, который заявил, что домработница обнаружила женщину без сознания в спальне. Примерно в то же время бывший супруг Лизы Мари вернулся в их дом в Калабасасе после того, как отвез детей в школу. Пока не прибыли медики, он делал экс-жене искусственное дыхание.

Во вторник вечером она посещала церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз. Они с матерью посетили ее вместе, чтобы увидеть, как Остин Батлер стал лауреатом за главную роль в фильме «Элвис».

Лиза Мари — дочь Элвиса и Присциллы Пресли, родилась в Мемфисе 1 февраля 1968 года. После развода родителей (ей было четыре года) она жила с матерью в Лос-Анджелесе. Когда ей было днвять лет, не стало ее легендарного отца. Девочка пыталась учиться в ряде учебных заведений, в основном школах-интернатах, но из нескольких школ ее исключали за проблемы с наркотиками, к которыми она пристрастилась с 13 лет.

Петь Лиза Мари начала после знакомства с актрисой, автором и исполнителем песен Линдой Томпсон. В 2003 году она выпустила дебютный альбом To Whom It May Concern. Она была четырежды замужем. Среди ее мужей были король поп-музыки Майкл Джексон и актер Николас Кейдж.

У 54-летней певицы и автора песен было четверо детей. Сын Бенджамин покончил с собой в 2020 году.

Лиза Мари владела и управляла успешной и прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises до 2005 года. Тогда она продала весь бизнес, но до последнего являлась владелицей Грейсленда — знаменитого поместья Элвиса в Мемфисе.