Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс на брифинге 13 июля заявил, что предоставлять истребители F-16 Украине сейчас не время.

«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», — цитируют Симса «РИА Новости.

Он пояснил, что такое решение связано с большими возможностями России в сфере ПВО.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что передача США и НАТО истребителей F-16 Украине создаст угрозу применения ядерного оружия. Он уточнил, что российские военнослужащие не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет данного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт наличия истребителей у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассматриваться Россией как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

Ранее, 13 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением Лаврова и сказал, что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.