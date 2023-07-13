Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Общество
Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Мир
Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине
Экономика
В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране
Общество
Суд вынес приговор бывшим сотрудникам S7 за взятки
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Наука и техника
Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран
Экономика
ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года
Мир
Пентагон заявил о несвоевременности поставок истребителей F-16 на Украину
Общество
Дождь продлится в Москве до утра пятницы
Экономика
ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине
Сюжет:

Пентагон заявил о несвоевременности поставок истребителей F-16 на Украину

0
Фото: REUTERS/Celestino Arce
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс на брифинге 13 июля заявил, что предоставлять истребители F-16 Украине сейчас не время.

«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», — цитируют Симса «РИА Новости.

Он пояснил, что такое решение связано с большими возможностями России в сфере ПВО.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что передача США и НАТО истребителей F-16 Украине создаст угрозу применения ядерного оружия. Он уточнил, что российские военнослужащие не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет данного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт наличия истребителей у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассматриваться Россией как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

Ранее, 13 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением Лаврова и сказал, что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023