Эксперт указал на отражение подхода РФ в развитии квантовых технологий в речи Путина

В своей речи президент России Владимир Путин озвучил важную мысль — технологии должны быть ориентированы на создание продуктов для повышения качества жизни людей. Об этом в четверг, 13 июля, рассказал в беседе с «Известиями» советник генерального директора Росатома, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

«Именно такого подхода мы придерживаемся вот уже 10 лет, развивая квантовые технологии. Мы мечтаем, чтобы использование квантового компьютера стало обыденным инструментом решения сложных отраслевых задач. Как отметили молодые ученые на пленарной сессии, такая возможность в ближайшем будущем появится в области медицины, транспорта, урбанистики, а пилотные проекты уже сегодня начали формировать образ города будущего», — указал Юнусов.

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