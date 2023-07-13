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Путин указал на самобытный путь России вопреки ограничению Западом технологий

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Россия столкнулась с давлением через ограничение технологий, западные оппоненты рассчитывали, что страна отступит, однако она будет идти только вперед своим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» 13 июля.

При этом российский лидер отметил, что страна не намерена «ни от кого изолироваться».

По его словам, целью западных стран было заставить Россию «отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой исторический путь». Однако на внешние вызовы страна отвечает только усилением качества и эффективностью работы.

Президент подчеркнул, что еще в 2014 года волна внешних санкций стала стимулом для развития России. В настоящий момент аналогичные позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере.

Вместе с тем Путин отметил, что в тех областях, которые являются критическими для развития страны, РФ должна обладать собственными компетенциями. В России должна быть собственная производственная и технологическая цепочка.

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Ранее, 16 июня, президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что любые нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны. Глава государства также добавил, что Россия вместе с партнерами, в том числе в ОПЕК+, принимает решения с целью минимизировать политически мотивированные решения в экономике.

Кроме того, президент отметил, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России. С лидерами государств, которые не поддаются часто хамскому внешнему давлению, объемы взаимной торговли выросли в разы, отметил он.

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