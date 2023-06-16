Путин назвал контрпродуктивными любые нерыночные ограничения в мировой торговле

Любые нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Любые нерыночные ограничения в мировой торговле, в любом секторе, контрпродуктивны, вредны для всей мировой экономики, для всей мировой торговли, а значит, наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода», — сказал он.

Глава государства также добавил, что Россия вместе с партнерами, в том числе в ОПЕК+, принимают решения с целью минимизировать политически мотивированные решения в экономике.

Как считает российский лидер, те, кто проявляет истинную заботу о мировой экономике, принимают такие решения, которые минимизируют негативные последствия.

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