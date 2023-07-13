Путин предложил подготовить национальный проект по экономике данных

Президент РФ Владимир Путин 13 июля в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил подготовить национальный проект по экономике данных.

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — указал российский лидер.

Нацпроект должен коснуться всех этапов и уровней работы. В частности, он должен отвечать за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения данных в стране, отечественные облачные и вычислительные решения и безопасность данных и продолжение работы над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования.

Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сейчас компании с госучастием пытаются осуществить на практике.

«Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Это на самом деле касается всех технологий и сфер жизни, безусловно. Мы много об этом говорим и постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать эту работу, в том числе по такому направлению, как формирование экономики данных», — подытожил президент.

Ранее в этот день Путин объявил, что зависимость от зарубежных технологий угрожает национальной безопасности России. Он подчеркнул, что она может грозить ослаблением и утратой суверенитета страны. В связи с этим президент отметил необходимость перевести всю экономику, социальную сферу и работу органов власти на качественно новые принципы работы, а также внедрить управление на основе больших данных. По его словам, платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно усовершенствовать технологический процесс страны.

Форум стартовал в Москве 9 июля на площадке Центра международной торговли (ЦМТ). На открытии президент назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России и укрепления ее технологического суверенитета. Он отметил важность максимально быстрого внедрения разработок российских инженеров в условиях беспрецедентных внешних вызовов.