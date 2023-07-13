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Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности

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Фото: ТАСС/Кирилл Зыков
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Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы национальной безопасности. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны. Мы должны, безусловно, думать над этим и смотреть в будущее», — сказал он.

Глава государства отметил, что многие страны пытались «подсадить» Россию на зарубежные платформы и стандарты. Он отметил, что созависимость неизбежна, однако РФ сделала выводы, когда покупала многие критические технологии, но «в какой-то момент перед ней плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто».

«Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», — подчеркнул Путин.

По его словам, платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно усовершенствовать технологический процесс страны.

«При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», — уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия также намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими странами.

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Президент РФ 13 июля выступил с речью на форуме, который стартовал в Москве 9 июля на площадке Центра международной торговли (ЦМТ).

В день открытия форума Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса России. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

13–14 июля в рамках выставочной экспозиции форума высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», правительство Москвы и ПАО «Сбербанк».

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