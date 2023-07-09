Реклама
Прямой эфир
Армия
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
Замглавы ЦИК России оценил проведение выборов президента в Узбекистане
Политика
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Армия
Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении
Общество
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
Происшествия
Под Мелитополем прозвучали взрывы
Интернет и технологии
Путин назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России
Мир
Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО

Путин назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России

0
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 июля на сайте Кремля.

В условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

«Рассчитываю, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе», — подчеркнул глава государства.

Мероприятие станет традиционным и будет служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, а также науки, добавил Путин. Он продолжил, что в этом году на форуме обсудят квантовые технологии, область применений которых широка.

«Отмечу, что в предстоящих встречах примут участие и зарубежные коллеги», — сказал президент.

По его мнению, эту возможность надо использовать для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов.

«РАН активно участвует в формировании критической инфраструктуры»
Президент академии наук Геннадий Красников — о повышении роли ученых в обществе, развитии микроэлектроники и восстании машин

В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля — в открытые дни Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» — высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», правительство Москвы и ПАО «Сбербанк».

Оператором Форума будущих технологий является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 — Российский квантовый центр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023