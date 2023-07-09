Путин назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 июля на сайте Кремля.

В условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

«Рассчитываю, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе», — подчеркнул глава государства.

Мероприятие станет традиционным и будет служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, а также науки, добавил Путин. Он продолжил, что в этом году на форуме обсудят квантовые технологии, область применений которых широка.

«Отмечу, что в предстоящих встречах примут участие и зарубежные коллеги», — сказал президент.

По его мнению, эту возможность надо использовать для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов.

В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля — в открытые дни Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» — высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», правительство Москвы и ПАО «Сбербанк».

Оператором Форума будущих технологий является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 — Российский квантовый центр.