«РАН активно участвует в формировании критической инфраструктуры»

Российские ученые работают над новым, энергонезависимым видом памяти, который потребляет на порядок меньше энергии, чем традиционный . В целом же в стране реализуется полномасштабная программа по разработке особо чистых материалов и развитию электронного машиностроения, которая должна привести отечественную микроэлектронику к успеху. Об этом, а также о возрастающей роли Российской академии наук и значимости фигуры ученого для развития страны в день своего 65-летия «Известиям» рассказал президент РАН Геннадий Красников .

«Мы стремимся к тому, чтобы экспертная роль РАН усиливалась во всех аспектах»

— Геннадий Яковлевич, вы на посту президента РАН уже полгода. Чего удалось достичь за это время?

— Первый период моей деятельности связан с тем, что я на постоянной основе встречался с руководителями страны. Мы обсуждали очень много вопросов, которые связаны с местом Российской академии наук, ее ролью, особенно на современном этапе развития нашего общества . Ведь вызовы перед страной сегодня очень большие. На этих встречах была отмечена особая роль академии наук в решении вопросов, которые стоят перед наукой и нашей промышленностью . Мы обсудили конкретные шаги, чтобы РАН включилась в процессы государственной системы принятия решений. И внесла значимый вклад, какой она вносила на протяжении всей своей многовековой истории.

— Какие задачи вы перед собой ставите на ближайшее время?

— Российская академия наук берет на себя экспертизу стратегически значимых национальных проектов , которые будут рассматриваться на самом высоком уровне. Сейчас организована работа по экспертизе 10 дорожных карт , которые ведет первый вице-премьер Андрей Белоусов, они находятся на контроле у правительства. Мы стремимся к тому, чтобы экспертная роль РАН усиливалась во всех аспектах .

Также проводим большую работу по формированию государственных заданий для фундаментальных и поисковых исследований как для НИИ, так и для университетов . И здесь вводятся новые индикаторы — учитывается не только публикационная активность и наличие прорывных направлений, но также вводятся показатели востребованности научных исследований . Не с точки зрения того, чтобы исследования сразу же шли к практическому воплощению, а чтобы продолжалась комплексная работа и одни исследования перетекали в другие. И чтобы наша промышленность, отраслевые институты могли на базе этих исследований проводить свои опытно-конструкторские работы .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

— Над какими еще вопросами сейчас идет работа?

— В частности, идет работа по созданию Санкт-Петербургского отделения академии наук . Решение о его организации было принято на общем собрании в сентябре. К нам перешел имущественный комплекс, где отделение будет работать. Это Университетская набережная, дом 5. И сейчас мы формируем там коллектив. Также на повестке вопросы, связанные с трехсотлетием Российской академии наук, которое мы будем праздновать 8 февраля следующего года. Здесь очень много организационных мероприятий, в том числе и хозяйственных, например ремонт исторических зданий.

«Современные чистые комнаты по стоимости сопоставимы с МКС»

— Если говорить о ваших достижениях в науке, что вы считаете самым значимым?

— Мною была разработана научно обоснованная теория, объясняющая причины невоспроизводимости и нестабильности электрических параметров транзисторов . На ее основе были предложены новые методы и способы учета, анализа и устранения этих причин, что позволило решить проблему массового производства интегральных микропроцессоров — особенно защищенных от воздействия радиации .

— А если говорить об управлении наукой?

— Микроэлектроника — очень сложная с точки зрения организации науки отрасль , потому что она объединяет многие направления науки и техники, начиная от материаловедения, физики твердого тела до электронного машиностроения. Это еще и затратно с точки зрения капиталовложений. Недавно вышел фильм «Вызов», где рассказывают про международные космические станции, на которые затрачены колоссальные ресурсы. Так вот современные чистые комнаты (помещения, необходимы для научных исследований и в промышленном производстве для всех наноразмерных процессов) по стоимости сопоставимы с МКС .

Запустить новые технологии, собрать всё воедино — это, конечно, серьезная задача, которую удалось решить на протяжении моего профессионального пути .

Фото: агентство городских новостей «Москва»

— А над чем вы сейчас работаете как ученый?

— Мы работаем над созданием нового вида памяти . Сейчас в основном используется так называемая статическая память с произвольным доступом. Однако для сохранения данных постоянно нужно питание, кроме того, такая память занимает порядка 40% площади микропроцессора . И соответственно, потребляет много энергии .

Сейчас мы занимаемся созданием энергонезависимой памяти. В ней запись и считывание происходят гораздо быстрее, чем в традиционной . К тому же она занимает намного меньше места и потребляет на порядок меньше энергии . Этот вид памяти очень важен для создания новых микропроцессоров, нефоннеймановской архитектуры .

— Каковы в целом перспективы российской микроэлектроники?

— Я рад, что сегодня возникло понимание, что надо делать свое, отечественное . Сейчас реализуется полномасштабная программа, которую контролирует правительство РФ, по разработке особо чистых материалов, развитию электронного машиностроения, созданию новых технологий, новых чистых комнат . Я думаю, что через определенный период времени мы увидим, как количество переходит в качество, и российская микроэлектроника опять увидит ренессанс во всех отношениях .

«Машины и нейронные сети будут сами между собой общаться»

— Вы застали всплеск микроэлектроники как науки и ее развития. Есть ли какие-то сейчас технологии, которые могут также провести революцию в ближайшее время?

— Безусловно, есть, причем в разных направлениях: и в области биологии, это в материаловедении, и в химии. Новые методы и применение искусственного интеллекта (ИИ) дают другие возможности для научных открытий. Уже который год все живут в ожидании развития квантовых технологий , так что в ближайшем будущем в них может быть достаточно серьезный прорыв .

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Вы сказали про ИИ. Как вы считаете, мы готовы к широкому внедрению искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни? Почему ряд ученых высказывается против этого?

— Возьмем нейронные сети. Примерно каждые 10 лет производительность вычислений увеличивается в 1 тыс. раз. Если каких-то 30 лет назад задача на нейронных сетях по распознаванию образа решалась 10 лет, то сейчас, с учетом производительности, это примерно 0,3 секунды . Наш прогноз, который мы видим на ближайшее десятилетие, говорит о том, что возможности нейронных сетей вырастут не в 1 тыс. раз, а примерно в 100 тыс . То есть если современная машина считает какую-то задачу сутки, то через 10 лет это будет примерно 0,8 секунды . Конечно, видя такие возможности, задумываешься и о новых опасностях. Кто-то может, используя уязвимости, применить возможности ИИ для своих целей .

— То есть пока мы говорим не о восстании машин, но о неправомерном использовании этих систем человеком?

— Восстание машин — это, что называется, следующий этап. Сейчас идут работы по 6G. Через определенный период времени с развитием интернета вещей технологии придут к тому, что машины и нейронные сети будут сами между собой общаться . И в этом отношении нужно быть готовыми к тому, что если изначально в основе программы уже есть уязвимость, она может провоцировать непредсказуемые ситуации . Это вызывает опасения у многих ученых. Пока мы находимся у подножия этого взрывного развития, необходимо провести более серьезную проверку таких программ на предмет уязвимостей.

— Существуют технологии критически важные для национальной безопасности. Что сейчас делается для обеспечения научно-технологического суверенитета страны?

— Мы рассматриваем безопасность в широком смысле слова, не только с точки зрения военных технологий, но и с пониманием того, что сегодня через электронное устройство можно организовать различные катаклизмы . Например, остановить платежные системы, отключить электричество, вывести из строя автотранспорт и внести определенный хаос в жизнь государства .

Вопросы суверенитета охватывают в том числе биологическую и продовольственную безопасность , и с этой точки зрения Российская академия наук сейчас активно включилась в эту работу. У нас есть алгоритм, как мы в этих направлениях работаем, и самое главное — мы формируем вместе с правительством механизмы более активного участия РАН .

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— А в чем оно будет заключаться?

— Мы вместе с правительством РФ запускаем шестую программу по фундаментальным исследованиям для ВПК . Российская академия наук активно участвует в формировании критической инфраструктуры , а также развивает те направления, о которых я говорил выше, в области биологической и продовольственной безопасности .

— Что бы вы хотели сделать для того, чтобы работа ученых стала более эффективной?

— Этот вопрос на самом деле широкий, он касается не только того, чтобы ученый хорошо работал и перед ним стояли задачи мирового уровня. У его труда должна быть моральная значимость. Если мы вспомним замечательный период конца 50-х — начала 60-х годов, когда российская наука блистала свершениями в космосе, запуском атомных ледоколов, когда создавались наукограды, то в то время образ ученого был очень привлекательным . Народ со школьной скамьи хотел заниматься наукой , это была общественно значимая работа. Я считаю, что этот фактор мы также должны использовать, чтобы не только артисты, юмористы и так далее были главными звездами экранов, но и деятели науки .