Штаб науки: ученый совет Курчатовского института провел заседание с РАН

В Доме ученых НИЦ «Курчатовский институт» прошло совместное заседание ученого совета центра и президиума Российской академии наук (РАН), на котором было подписано совместное распоряжение о создании общего оперативного совещания. Оно будет обеспечивать эффективное взаимодействие между научными организациями, которое должно помочь в поисках ответов на вызовы, возникающие перед страной. В мероприятии принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, он наградил коллектив и президента института Михаила Ковальчука почетными грамотами. Также руководитель центра удостоился в этот вечер золотой медали им. И.В. Курчатова, а президент РАН Геннадий Красников стал почетным доктором института.

80 лет совместной работы

Во вторник, 25 апреля, в Доме ученых имени Александрова НИЦ «Курчатовский институт» состоялось совместное заседание ученого совета научного центра и президиума РАН. Оно было приурочено к празднованию 80-летия НИЦ и 120-летия со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. В зале собрались представители обеих научных организаций.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что встреча готовилась достаточно давно и на этот год приходится несколько круглых дат, которые объединяют РАН и научный центр.

— В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова и Анатолия Петровича Александрова, который стоял у истоков Курчатовского института и при этом 11 лет был президентом академии наук, — сказал Геннадий Красников.

Затем к аудитории обратился почетный гость мероприятия — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что решение о создании Курчатовского института и старта атомного проекта принималось в трудном для страны 1943 году. Но, как показало время, оно было правильным и позволило защитить государство на многие годы вперед. Сегодня Россия сохраняет свои суверенитет и независимость благодаря работе, которую проделали тогда ученые.

— Все новые научные достижения базируются на тех наработках, которые были достигнуты учеными за предыдущие годы. Они служат фундаментом для новых открытий. В наше время тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Наша страна благодаря ученым и атомному проекту может сегодня спокойно развиваться, — сказал Вячеслав Володин.

После выступления он наградил коллектив и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука почетными грамотами от Госдумы.

В поисках синергии

Затем президент РАН напомнил, что в этом году правительством России было принято важное решение о том, что научно-методическое руководство научным центром будет возложено на академию наук.

— Это очень важный факт. С руководством института мы договорились, что создадим совместное оперативное совещание, которое будет осуществлять это научно-методическое руководство и поддерживать синергию между Курчатовским институтом и Российской академией наук, — сказал Геннадий Красников.

После этого руководители обоих научных организаций подписали совместное распоряжение об образовании оперативного совещания, которое будет содействовать эффективному взаимодействию между НИЦ «Курчатовский институт» и РАН в реализации стратегии научно-технологического развития России.

— Мы с президентом РАН и министром науки обратились к председателю правительства, в котором попросили поднять роль Российской академии наук. И для этого мы предложили восстановить научно-методическое руководство Курчатовским институтом. У нас будет единая система управления. Мы создали совместное оперативное совещание и вместе будем обсуждать все вопросы стратегической жизни страны и вырабатывать решения. По сути, мы реализуем поручение президента о едином научно-техническом образовательном ландшафте и мы заложили для него фундамент, — сказал Михаил Ковальчук.

Совместное заседание продолжилось докладом Михаила Ковальчука на тему «Биологические угрозы и природоподобные технологии» и выступлением Геннадия Красникова, озаглавленным «Микроэлектронные технологии: состояние и перспективы развития». Также в этот вечер президент РАН вручил золотую медаль им. И.В. Курчатова Михаилу Ковальчуку, этой награды был удостоен и почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов.

Геннадий Красников, в свою очередь, получил звание почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт». Звание ему присудили за большой вклад в развитие исследований и разработок в области создания новой электронной компонентной базы.