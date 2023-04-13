Этап с развитием: как поздравили с юбилеем Курчатовский институт

В Доме ученых им. А.П. Александрова состоялось расширенное заседание наблюдательного и ученого советов и дирекции НИЦ «Курчатовский институт», посвященное 80-летнему юбилею создания научной организации. Поздравления в адрес коллектива и ветеранов центра направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие . В своих обращениях они отметили ведущую роль основателей центра в создании ядерного щита страны, обеспечившего ее суверенитет на долгие годы вперед. А также высоко оценили результаты работы ученых института по множеству актуальных направлений современной науки, которые помогут России не только не отстать в технологическом развитии, но и выйти на лидирующие позиции в мире.

Юбилей исторического масштаба

12 апреля в Доме ученых им. А.П. Александрова состоялось расширенное заседание наблюдательного и ученого советов и дирекции НИЦ «Курчатовский институт». Оно было посвящено 80-летию научного центра. Собравшихся приветствовал президент института Михаил Ковальчук.

«День космонавтики начался с опубликования поздравления президента РФ Курчатовского института с 80-летием» , — сказал Михаил Ковальчук.

Затем на сцену поднялся помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Он зачитал поздравление Владимира Путина коллективу и ветеранам института .

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко Фото: пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»

« Прорывные открытия и разработки многих поколений курчатовцев позволили обеспечить ядерный паритет и лидирующие позиции нашей державы в сфере освоения мирного атома, сформировать прочный фундамент для создания атомной энергетики. Уверен, что коллектив института и впредь будет достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан », — говорится в обращении главы государства.

Следующим слово взял заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко . Он передал ученым поздравление от премьер-министра Михаила Мишустина .

«Все эти годы институт развивался, сохраняя верность славным традициям предшественников. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский центр, междисциплинарная лаборатория, здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования, разработки по всем перспективным направлениям современной науки . За этими успехами высочайший профессионализм, глубокие знания, огромный опыт, ответственность и самоотдача коллектива центра», — отметил глава правительства.

«Я от себя тоже добавлю, что работа над атомным проектом, конечно, стала фундаментом для многих научных направлений, и сегодня Курчатовский институт — безусловный лидер . Масштаб исследований, которые здесь происходят, и их влияние на всю мировую науку впечатляют», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко Фото: пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»

После этого к трибуне подошел генерал армии, замминистра обороны Павел Попов. Он озвучил поздравление в адрес центра от главы Минобороны Сергея Шойгу .

« Институт стал крупнейшим научным комплексом, располагающим инфраструктурой, которая позволяет проводить широчайший спектр сложных междисциплинарных исследований. Страна по праву гордится его исследователями и экспериментаторами . От души желаю, чтобы богатый потенциал и верность традициям и впредь помогали Курчатовскому институту удерживать звание флагмана российской науки», — написал министр.

Наука и образование

Следующим к аудитории обратился губернатор Санкт-Петербурга, член президиума наблюдательного совета Курчатовского института Александр Беглов. Он рассказал об исследовательских и образовательных проектах научного центра, которые реализуются в Северной столице . Среди них, например, специализированные курчатовские классы в школах города, которые очень востребованы школьниками.

«Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с днем рождения Курчатовского института. Он умеет заглядывать в будущее. Это, наверное, самое главное. Успехов, удачи, здоровья всем», — закончил свое выступление Александр Беглов.

От имени Российской академии наук Курчатовский институт поздравил вице-президент РАН Владислав Панченко .

« Российская академия наук и Курчатовский центр работают как один блок, как одна структура, как громадный конгломерат вместе, и это позволит, надеюсь, нам решать очень важные, сложнейшие задачи , делать это быстро и вовремя», — сказал Владислав Панченко. Он также зачитал поздравление от президента РАН Геннадия Красникова.

«Очень ценно, что сегодня во многом благодаря талантам и целеустремленности своих работников Курчатовский институт находится на подъеме. Нынешний коллектив «Курчатника» достойно продолжает дело своих предшественников, активно трудится во благо нашей страны и российской науки », — говорится в обращении главы академии.

От Совфеда собравшихся в Доме ученых поздравила председатель комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова .

Председатель комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова Фото: пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»

«Позвольте передать самые теплые слова приветствия и поздравления от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и всех коллег-сенаторов с 80-летием Курчатовского института. Желаю вам новых прорывных проектов» , — сказала Лилия Гумерова.

Вслед за ней на сцену поднялся председатель комитета по науке и образованию Госдумы Сергей Кадышев .

«От лица Государственной думы и ее председателя Александра Володина хочу искренне поздравить вас с 80-летием и отметить, что яркая особенность Курчатовского института в умении, соблюдая академические традиции, оставаться при этом на передних рубежах познания» , — сказал Сергей Кадышев.

От атома к гену

После этого поздравления Михаил Ковальчук выступил перед гостями с докладом «От фундаментальных знаний — к результату. От атома до гена» . В нем он рассказал о прошлых достижениях научного центра, а также об основных направлениях работы, которыми занят коллектив института сегодня . Это, например, развитие атомной энергетики, новые материалы, генетические и природоподобные технологии и многое другое.

«Отличие Курчатовского института от всех других научных организаций страны и мира в том, что мы всегда работали на конечный результат, но были при этом глубоко фундаментальным институтом. Занимались фундаментальной физикой, а создавали нужное изделие» , — сказал Михаил Ковальчук.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С последним поздравлением в этот вечер к аудитории обратился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков .

«Хочу пожелать Курчатовскому институту оставаться лидером. А лидер — это всегда умение смотреть далеко вперед, вести за собой научное сообщество, задавать правила игры, формулировать новые горизонты и отвечать за результат» , — сказал Валерий Фальков.