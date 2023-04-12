Атом навек: в Cовфеде открылась выставка к юбилею Курчатовского института

В день 80-й годовщины создания Курчатовского института в здании Совета Федерации открылась выставка, приуроченная к юбилею. Экспозиция рассказывает как о прошлом научного центра, так и о его сегодняшних достижениях в самых передовых исследовательских областях . Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на церемонии открытия поздравила коллектив института и отметила, что его история неразрывно связана с историей всей страны. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о новых разработках научного центра, которые позволят достойно ответить на вызовы, стоящие перед Россией.

Из прошлого в будущее

В среду, 12 апреля, в Совете Федерации торжественно открылась выставка «Курчатовский институт — 80 лет для страны и мира» . Она посвящена юбилею исследовательского центра и 120-летию со дня рождения его основателей академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова . Экспозиция рассказывает о выдающемся прошлом и современности одной из ведущих научных организаций страны . На выставке представлено более полутора десятков стендов с фотографиями и материалами о работе центра . Экспонаты наглядно демонстрируют историю института, которая началась с советского атомного проекта . Также посетители узнают о самых передовых направлениях науки, которыми занимаются в организации сегодня . Среди них, например, генетические исследования и эксперименты на установках класса мегасайенс, а также создание природоподобных технологий, основанных на изучении естественных образцов, объектов и процессов . На стендах можно увидеть макеты первой советской атомной и водородной бомбы, первого атомного реактора и электростанции .

Собравшихся, в числе которых были председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и сенаторы, приветствовал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он отметил, что научный центр всегда был лидером инноваций и двигал страну вперед . Так появились атомная энергетика, атомный подводный флот и ледоколы, термоядерный синтез и ядерное оружие .

Открытие выставки в честь 80-летия со дня основания Курчатовского института в фойе Совета Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Но мир меняется. Появляются другие вызовы . Поэтому, с одной стороны, мы будем укреплять ядерный потенциал, но будем работать и по другим направлениям , — сказал Михаил Ковальчук.

По его словам, в числе самых актуальных достижений института — атомные станции малой мощности. Это принципиально новая разработка — электростанция, которую целиком собирают на заводе, и она может работать 15-25 лет даже без вмешательства человека . Установка дает до 1 МВт электричества и 10 МВт тепла. С ее помощью можно обеспечить энергией все труднодоступные регионы России.

Руководитель НИЦ также отметил, что сегодня в институте сосредоточено более 30% научного потенциала страны в области биогенетических исследований . Сохраняя присутствие на ядерном поле, полностью гарантируя конкурентоспособное развитие «Росатома» на годы вперед, за последнее 10 лет в рамках Курчатовского института образовался новый центр, который сможет ответить на все современные вызовы в области биотехнологий.

Выставка «Курчатовский институт – 80 лет для страны и мира» Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

— Точно так же, как мы ответили на ядерный вызов, мы ответим на биогенетический . Тем более, что 31 декабря президент подписал закон и тем самым дал толчок развитию генетических технологий, переводя их на качественно новый уровень. Это обеспечит наш суверенитет на бесконечно большой период, — добавил Михаил Ковальчук.

Единственный в мире

Президент Курчатовского института провел персональную экскурсию для Валентины Матвиенко. Она от лица всех сенаторов поздравила руководителя и весь коллектив научного центра со знаменательной датой .

— Сегодня особенный день не только для отечественной, но и для всей мировой науки. Это действительно легендарный исследовательский центр , который отмечает сегодня свое 80-летие. Мы сейчас посмотрели выставку, на которой наглядно можно увидеть, что история института — это история нашей страны. Курчатовский институт всегда находился и находится на острие научного прогресса , — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она отметила, что институт стал уникальной научной организацией, аналогов которой в мире нет. По мнению Валентины Матвиенко, на планете существует немного научных центров с таким обширным портфолио стратегических достижений . По ее словам, первая атомная электростанция и атомный ледокол, развитие термоядерной энергетики ­— все это было бы невозможно без усилий целой плеяды талантливых ученых института.

Организации принадлежит ключевая роль в создании ядерного щита страны, что обеспечило ее безопасность на десятилетия вперед . При этом отцы- основатели института — Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров — будучи лидерами атомного проекта, всегда выступали за развитие технологий мирного атома и отечественной науки . Благодаря сохранению заложенных ими традиций, сегодня без Курчатовского института невозможно представить освоение Арктики и северного морского пути, природоподобных генетических технологий, ядерной медицины и других передовых направлений науки , добавила Валентина Матвиенко.

В день юбилея поздравления в адрес коллектива Курчатовского института направили и президент России Владимир Путин .

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

« Сохраняя сложившиеся традиции, вы открываете новые профессиональные горизонты, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи в области биомедицины и генетики, сельского хозяйства и когнитивистики. Уверен, что коллектив института и впредь будет достойно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан », — говорится, в частности, в телеграмме президента.

В мероприятии приняли участие заместители председателя Совфеда Константин Косачев, Галина Карелова, Юрий Воробьев, Николай Журавлев, председатели комитетов СФ Лилия Гумерова, Александр Двойных, Андрей Шевченко, Григорий Карасин, Вячеслав Тимченко и другие сенаторы, а также делегация НИЦ «Курчатовский институт».