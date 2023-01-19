Комплексное излучение: в Москве отрылась выставка к 120-летию Курчатова

Выставка «Жизнь для науки» открылась 18 января в Доме ученых им. Александрова в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 120-летию Игоря Курчатова. Ее посетители могут узнать, зачем создателям первого советского атомного реактора нужен был топор, почитать лабораторный журнал, увидеть личные вещи «отца» советской атомной бомбы, уникальные фотографии и документы, связанные с его жизнью. Презентация экспозиции прошла перед расширенной сессией ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», посвященной вопросам развития ядерной медицины. В нем приняли участие представители РАН и ГК Росатом, министры здравоохранения, науки, ведущие медики Москвы. О чем говорили приглашенные, читайте в материале «Известий».

Жизнь для науки

В среду, 18 января, в Доме ученых им. А.П. Александрова открылась выставка «Жизнь для науки», посвященная 120-летию со дня рождения трижды героя Социалистического Труда, академика Игоря Курчатова. Первыми посетителями экспозиции стали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент РАН Геннадий Красников и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В Дом ученых они приехали, чтобы принять участие в расширенной сессии ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» «Современные тенденции развития ядерной медицины».

Экскурсию для первых гостей экспозиции провел лично президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Комплексное излучение Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук (справа) во время открытия выставки «Жизнь для науки» Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

— Открытие данной выставки — это дань памяти Игоря Курчатова, — сообщил Михаил Ковальчук. — Именно с него началась история нашей страны как ядерной державы. От первого атомного реактора и бомбы до ядерной медицины был пройден огромный путь. И сегодня наш ученый совет посвящен именно вопросам развития ядерной медицины. Россия имеет все возможности, чтобы занять лидирующие позиции на этом поприще. Напомню об указе президента России, в котором существенная роль в этом процессе отводится пилотному проекту по созданию Центра ядерной медицины. Развивать его мы будем совместно с Министерством науки, Министерством здравоохранения, РАН, «Росатомом». В тесном контакте с такими организациями мы просто обречены на успех.

По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, развитие ядерной медицины — демонстрация того, что страна движется вперед.

— У нас нет других вариантов, кроме как реализовать открывающиеся перед нами возможности, — считает он. — Та самая великая советская наука сохранилась, и сегодня она имеет шанс занять достойное место в мире.

Производство радиофармпрепаратов, которое развернуто в Курчатовском институте, — это еще и обучающая площадка, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Принимая решение о поддержке развития ядерных технологий, в том числе радиофармпрепаратов и дистанционной терапии, мы основываемся на данных, которые получаем и анализируем совместно с Курчатовским институтом,— подчеркнул он.

Комплексное излучение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Валерий Фальков высказался о необходимости поддержки молодежи. Страна крайне заинтересована в том, чтобы в школе как можно больше и лучше изучали физику, химию, биологию, математику, отметил министр.

— Мы включились и сейчас совместно с нашими коллегами из университетов готовим большую программу, в первую очередь направленную на то, чтобы стимулировать изучение физики, — сказал Валерий Фальков.

Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что отмечать такие даты, как 120-летие Игоря Курчатова, важно, потому что история идет по спирали. Он напомнил, что 80 лет назад ученые ответили на вызовы, похожие на те, с которыми мы столкнулись сейчас. Поэтому их действия тогда могут стать образцом для принятия решений.

От первого реактора до мирного атома

Выставка «Жизнь для науки» расположена в двух залах Дома ученых — первый посвящен детству, юности Курчатова, военным годам. Во втором посетители могут познакомиться с его биографией, научными проектами в более поздние годы. Всего в экспозиции — более двух сотен экспонатов. Среди них — документы, фотографии, личные вещи Игоря Курчатова, его родственников и коллег.

Комплексное излучение Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

В НИЦ «Курчатовский институт» хранится огромная коллекция фотографий, многие из них представлены на выставке. Здесь же — картины, в том числе и портреты Курчатова, его родителей, пейзажи Урала -— его родины.

Посетители могут полистать и лабораторный журнал, где записаны данные обо всех сотрудниках секретной Лаборатории номер 2, которых в самом начале было всего 100 человек, включая кочегара и конюха. Также на выставке представлен макет первого ядерного реактора Ф-1. Интересно, что последнее интервью Игоря Курчатова в газете «Правда», представленное на выставке, вышло 7 февраля 1960 года — в день смерти легендарного «отца» советской атомной бомбы

Возвели в степень

В рамках ученого совета диплом и медаль «Почетный доктор НИЦ «Курчатовский институт» вручили гендиректору НМИЦ радиологии Минздрава России Андрею Каприну за его работы в области ядерной медицины в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

— Ядерная медицина совсем недавно встроилась в звенья комплексного лечения, но уже заняла важную часть в нем, — отметил он в своем докладе. — Например, у нее большой потенциал в хирургии. Сейчас идут активные работы по исследованию так называемых сигнальных лимфатических узлов, с которых начинается распространение метастаз. Еще одно важное направление — лечение меланомы — рака кожи. Сейчас применяют иммунотерапию, но ведь никто не запрещает использовать в комбинации с ней пептид-рецепторную терапию.

Комплексное излучение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Андрей Каприн, сообщил что сейчас 300 тыс. пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии. Поэтому важно исследовать и внедрять новые методы и препараты для лечения, создавать нужную инфраструктуру и условия для них.

13 февраля 2023 года в России отметят 120-летний юбилей продолжателя дела Курчатова, его друга и соратника, «отца» советского атомного флота, трижды героя Социалистического Труда, академика Анатолия Петровича Александрова. Он возглавлял Курчатовский институт почти 30 лет, а также одновременно руководил с 1975 по 1986 год Академией наук СССР. 12 апреля НИЦ «Курчатовский институт» будет праздновать 80-летие со дня основания.