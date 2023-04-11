Понять на слове: российские специалисты научили смартфон читать по губам

Российские ученые создали первую компьютерную программу, способную распознавать речь по движению губ пользователя. Ее можно устанавливать даже на обычный смартфон с видеокамерой . Технология разработана для применения в различных цифровых ассистентах с голосовым управлением. Она позволяет пользоваться ими в условиях шума. Благодаря ей точность распознавания команд повышается до 90%, показали испытания. По мнению экспертов, если заявленная правильность чтения по губам достигается даже в условиях сильной вибрации и шума, неизбежных при практическом использовании, то ноу-хау можно признать успешным.

Считать с губ

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали компьютерную программу на основе нейросети, которая с помощью видеокамеры может распознавать речь по движению губ пользователя, сообщили «Известиям» в Минобрнауки. Это первый искусственный интеллект, который понимает таким образом именно русский язык . Технология предназначена для использования в различных цифровых ассистентах с голосовым управлением, которые должны надежно работать в условиях шума. Они необходимы, например, в людных местах, пилотам авиации, водителям большегрузного транспорта и так далее. Программа может работать как приложение на обычном смартфоне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы разработали приложение для смартфона, которое распознает звучащую речь и считывает по губам слова пользователя, анализируя видеосигнал с камеры гаджета . Программа совмещает и изучает информацию из двух источников для улучшения точности распознавания. Эксперименты показали, что такая гибридная система значительно эффективнее распознает команды человека в сложных и шумных условиях , — рассказал старший научный сотрудник лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Денис Иванько.

Основная задача разработчиков — не просто точное чтения по губам, а в целом более высокая способность системы понимать человека, используя как визуальные, так и акустические сигналы . Для создания программы использовался метод машинного обучения , которое проводилось по видеозаписям со звуком. Таким образом искусственный интеллект выучил несколько сотен наиболее распространенных команд . Он также способен самостоятельно принимать решение, какой источник — видео или звук — в данном случае даст максимальную точность.

И диктору, и водителю

Разработка успешно прошла испытания в реальных условиях. Ей воспользовались водители большегрузных автомобилей нескольких российских логистических компаний . Программу установили на смартфоны участников эксперимента. Точность распознавания команд только по визуальным сигналам составила 60–80%, а в комбинации со звуковыми — более 90% . Также нейросеть заняла первое место на международном конкурсе по точности чтения речи по губам диктора.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Участники обучали свои нейросети на открытой базе англоязычных данных, состоящей из 500 тыс. видеозаписей, и тестировали их на наборе 25 тыс. записей. Точность нашей модели оказалась близка к 90% распознавания только на основе движений губ дикторов , — сказал Денис Иванько.

По словам создателей программы, успеха удалось достичь благодаря тому, что российская разработка лучше других «засекает», когда человек проявляет голосовую активность как по видео, так и по аудио . Также специалисты более точно определили наиболее информативные визуальные признаки речи, как, например, некоторые движения губ.

Еще одна проблема, которую пришлось решить разработчикам, — отсутствие достаточного объема данных для обучения нейросети на русском языке . Поэтому они искусственно изменяли некоторые характеристики видеозаписей, после чего машина воспринимала их как новые примеры.

Опасные вибрации

Точность распознавания команд только по визуальным эффектам составила 60–80%, а в комбинации со звуковым сигналом — более 90%. Однако для более объективной оценки интересно узнать, какова была правильность распознавания только по звуку , подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения ФРКТ МФТИ Андрей Леус.

Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm

— Одна из подзадач данной технологии — детектирование объекта, за которым необходимо следить в кадре. Если это камера телефона, то нужно на изображении найти лицо, найти его часть, которую оценивают для чтения по губам, а потом уже по данной части изображения с учетом изменений во времени делать предсказания , — сказал Андрей Леус.

По его словам, из-за этих особенностей в результат работы системы могут вноситься помехи, обусловленные внешним движением , например тряской, поскольку речь идет о применении такого распознавания образов в транспортных средствах. Если эта проблема решена, то технология кажется очень перспективной , резюмировал эксперт.

— Идея считывания по губам не нова, так как на таком принципе разрабатывается множество различных устройств для людей с нарушениями слуха . Не нова и идея объединения разнородных данных для повышения качества работы моделей. Ведь увеличение количества информации приводит к повышению качества распознавания речи , — сказал доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Каплун.