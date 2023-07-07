Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий

На Форуме будущих технологий, который впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ, будут показаны квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков.

В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля — в открытые дни Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» — высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», правительство Москвы и ПАО «Сбербанк».

В рамках выставочной экспозиции ОАО «РЖД» представит интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Эксперты, работающие на стенде, ответят на вопросы участников и посетителей Форума и расскажут об основных направлениях деятельности в данной сфере. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций. Дополнительно на стенде можно будет в целом ознакомиться с деятельностью Российских железных дорог и ее основными результатами.

Основой стенда ГК «Росатом» станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты — единицы информации в квантовом компьютере, использующиеся для квантовых вычислений.

Стенд ОАО «Газпромбанк» — это путешествие в будущее, которое настанет уже совсем скоро. Здесь будет представлена интерактивная инсталляция, состоящая из 6 высокотехнологичных стартап-проектов, которые меняют настоящее уже сегодня. Они ускоряют решение оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта с помощью квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, решают проблемы кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов, измеряют магнитные поля с помощью сенсоров нового типа и многие другие. Это проекты QBoard, QApp, QRate, «Дефан», а также QSpace и проект QLU. Каждый из проектов будет представлен в формате специальных маркеров, активирующих digital-контент на экране.

Квантовый мегаполис будущего можно будет увидеть на стенде Правительства Москвы. Столица покажет технологии, которые уже скоро станут неотъемлемой частью умной городской среды, повысят качество жизни горожан. С помощью квантовых технологий можно будет оптимизировать транспортные потоки. Кроме того, они помогут автоматически распознавать объекты в видеопотоке с камер наружного наблюдения. Важное место квант займет и в столичной системе здравоохранения.

ПАО «Сбербанк» представит собственный стенд, на котором собраны инновационные разработки в области искусственного интеллекта, продукты и решения для людей и бизнеса. Гости мероприятия смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту — SberPortal, SberBoom, SberBoom mini и SberBoxTop. Также на стенде у каждого будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO.

В программу открытых дней Форума 13–14 июля включено более 20 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии и бизнес-диалоги. Ожидается, что в Форуме примут участие более 1,5 тыс. российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий. 9–12 июля предваряет открытые дни Форума закрытая научная конференция ICQT 2023, где ученые проанализируют актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий.

Оператором Форума будущих технологий является Фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером Форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 — Российский квантовый центр.