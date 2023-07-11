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В Москве проходит форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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К форуму будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», проходящему 9–14 июля на площадке ЦМТ в Москве, приурочен доклад «Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее». В нем даны анализ текущего состояния квантовых технологий и видение того, как они в ближайшей перспективе могут повлиять на жизнь каждого россиянина. Доклад подготовлен экспертами фонда «Росконгресс», Российского квантового центра, ООО «СП Квант», ОАО «РЖД» и правительства Москвы.

Последовавший за развитием квантовой физики период взрывного технологического роста принято называть первой квантовой революцией, во время которой развивались многие технологии, основанные на коллективных квантовых явлениях. В частности, были созданы первые полупроводниковые транзисторы, ставшие благодаря возможной миниатюризации главными строительными элементами интегральных микросхем, а также лазеры — устройства генерации потока излучения.

С конца XX века мир находится на пороге второй квантовой революции. Ее ключевое отличие от первой заключается в способности управлять квантовыми системами на уровне отдельных частиц, например атомов и фотонов. Методы и решения, основанные на высоком уровне контроля над индивидуальными квантовыми объектами, принято называть квантовыми технологиями.

По мнению ученых, перспективными для бизнес-задач могут быть три направления развития квантовых технологий: квантовые вычисления (различные версии квантовых компьютеров и эмуляторы их работы), квантовая защита информации (квантовые коммуникации и постквантовая криптография, то есть новые устойчивые к квантовому взлому методы шифрования) и квантовые сенсоры.

Последним термином специалисты обозначают устройства, использующие в своей работе сверхчувствительные квантовые эффекты. Развитие ультрачувствительных датчиков нового поколения может дать мощный импульс сразу в нескольких областях — в обороне, безопасности, навигации (космос, беспилотный транспорт), строительстве, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в медицинской диагностике и терапии, индустрии 4.0.

Научные прорывы в развитии квантовых компьютеров, которые мы наблюдаем в последние годы, позволяют надеяться, что уже к 2025–2030 годам мир ждет массовое внедрение квантовых компьютеров. После этого этапа внеквантовое технологическое лидерство станет попросту невозможным. Именно поэтому уже сейчас крупные международные компании знакомят своих сотрудников с квантовыми вычислениями, наращивают практический опыт использования таких технологий.

В 2024–2025 годах эксперты ожидают появления в мире прототипов квантовых вычислительных систем на основе более чем 1000 кубитов и облачного доступа к ним. К этому времени квантовые компьютеры могут превзойти классические в решении некоторых практических задач. Также эксперты отметили, что после 2030 года могут появиться устройства с миллионом и более кубитов, которые будут моделировать очень сложные химические системы, решать задачи аэро- и гидродинамики, освоят криптоанализ.

Новейшие разработки повысят конкурентоспособность нашей страны, смогут защищать персональные данные, как никогда прежде, выведут на новый уровень медицину, значительно улучшат качество жизни в городах.

В России поддержку развития технологий квантовых вычислений осуществляет федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Дорожную карту развития высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» подготовили специалисты госкорпорации «Росатом», с которыми сотрудничают 15 ведущих научно-исследовательских центров и вузов России. На сегодняшний день уже реализованы первые прототипы рабочих квантовых процессоров на различных физических платформах. Дорожную карту развития квантовых коммуникаций курирует ОАО «РЖД», она объединяет всех игроков внутреннего рынка в экосистему квантовых коммуникаций, и в настоящее время в нее входит более 100 организаций: институты развития, вузы, разработчики, производители и конечные потребители. Среди реализованных в рамках дорожной карты проектов — строительство магистральной квантовой сети, которая объединяет Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, а общая ее протяженность составляет 1147 км.

Форум будущих технологий — главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Старт форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT 2023 9–12 июля. Открытые дни программы — 13–14 июля. Оператором форума является фонд «РосконгрессД» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы — ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом».

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