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Путин заявил, что Россия не будет замыкаться в себе

Путин: Россия не будет замыкаться в себе, а станет, напротив, создавать альянсы
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Россия, решая задачу технологического суверенитета, не будет замыкаться в себе, а станет, напротив, создавать альянсы. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин, участвующий в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Как отметил глава государства, оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, но «так не будет».

«Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и распространением свободы. <...> Безусловно, решая задачу технологического суверенитета, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать равноправные, взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами», — сказал он.

По словам российского лидера, наша страна сделала выводы и извлекла уроки после того, когда некоторые зарубежные партнеры плотно закрыли перед нею двери в области технологий. И сейчас ей нужно сосредоточить внимание в том числе на тех областях, в которых РФ должна обладать собственными компетенциями.

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Ранее, 9 июля, Путин приветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян. Он отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

Месяцем ранее президент РФ указал, что на сегодняшний день особого внимания требует укрепление технологического суверенитета. По его словам, это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, а также диверсифицировать и гармонизировать финансовый рынок.

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