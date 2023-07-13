Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых

Программу мегагрантов для ученых необходимо продлить, также важно повысить размеры грантов и сроки реализации проектов. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается», — сказал он.

Путин попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали более привлекательными для исследователей.

Глава государства добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет.

«За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе», — сказал Путин.

15 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России есть меры и возможности для воспитания и поддержания собственных ученых, изобретателей и их стартапов. С помощью технологических предпринимателей создано несколько десятков передовых инженерных школ, где в партнерстве с реальными заказчиками из технопарков немало тех, кто готов поддерживать проекты и выводить их на уровень прототипирования.

До этого, 21 апреля, Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по науке и образованию до 15 октября представить предложения по изменениям в стратегию научно-технологического развития страны с учетом имеющихся и прогнозируемых вызовов. Помимо этого, Путин дал поручение правительству представить идеи по уточнению результатов и показателей в сфере научно-технологического развития России к 2030 году.

Ранее, 25 января, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о планах ведомства увеличить количество получателей именных стипендий. Он подчеркнул, что выплата должна быть связана напрямую с академическими успехами студента.