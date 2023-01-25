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Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции 25 января, приуроченной ко Дню российского студенчества, рассказал о планах ведомства увеличить количество получателей именных стипендий.

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«Мы расширяем линейку таких стипендий, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и объем самих выплат», — сказал Фальков на конференции в «Россия сегодня».

Министр также подчеркнул, что стипендия должна быть связана напрямую с академическими успехами студента.

Именные стипендии распространяются на студентов конкретных вузов и специальностей и считаются дополнением к академической и социальной выплатам. Претендентами на именную стипендию могут стать студенты, курсанты, аспиранты, достигшие выдающихся достижений в науке и учебе.

Ранее, 13 января, депутаты ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому государственные стипендии студентов не должны быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещают учебу и работу», — отмечал Ярослав Нилов.

По данным Минобрнауки, в 2023 году государственная стипендия в высшем учебном заведении составит 1825 рублей, а в среднем профессиональном — 664 рубля. Помимо государственных стипендий студенты, в числе прочего, могут претендовать на получение президентских выплат, на них в 2023 году выделено 700 квот в размере 2200 рублей.

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