Вице-премьер Чернышенко рассказал о «питательной среде» для российских Илонов Масков

В России есть меры и возможности для воспитания и поддержания собственных ученых, изобретателей и их стартапов. Хоть математически РФ не может сравниться с Китаем, где ежедневно регистрируется около тысячи высокотехнологичных стартапов, специальные программы в нашей стране работают, рассказал 15 июня «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«При переходе в высшую школу действует специальная поддержка молодых ученых и молодых стартаперов, которые могут даже без отрыва от обучения получить 1 млн рублей на свой стартап или взять академ (академический отпуск. — Ред.) при этом и попытаться развить свой стартап», — рассказал он.

Чернышенко добавил, что существуют и специальные программы, которые позволяют активировать, развивать студенческие стартапы. С помощью технологических предпринимателей созданы несколько десятков передовых инженерных школ, где в партнерстве с реальными заказчиками из технопарков немало тех, кто готов поддерживать проекты и выводить их на уровень прототипирования.

«Государство на всех этапах поддерживает наших стартаперов и количество стартапов, как мы видим, растет. Эту работу просто надо продолжать, это как питательная среда, из которой обязательно родятся там будущее Илоны Маски», — подытожил вице-премьер.

Ранее в этот день вице-премьер Чернышенко призвал не демонизировать искусственный интеллект. Он отметил, что ИИ — мощный инструмент повышения эффективности любых рутинных процессов.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в ходе экономического форума заявил, что следующим шагом в развитии технологий ИИ станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин.