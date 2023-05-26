Пустили в дело: как российские компании используют нейросети

Российские IT-компании стали использовать нейросети как помощников. Сегодня ИИ применяется для таких целей, как анализ информации или поиск решения нетиповых задач. Какие «кадровые» перспективы есть у искусственного интеллекта и не оставят ли нейросети без работы специалистов — разбирались «Известия».

Нейросети в аналитике

О том, что российские компании активно используют нейросети, «Известиям» рассказал CEO интегратора Web 3.0 «Осьминожка» Михаил Шрайбман.

— К примеру, мы загружаем информацию о проекте и просим нейросеть сформулировать целевую аудиторию (ЦА) сайта. В результате получается описание, с которым дальше может работать команда. Это сокращает время, потраченное на поиск данных, — рассказывает Шрайбман.

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При этом он отмечает, что в случае работы с нейросетью нужно всегда проводить фактчекинг и обсуждать полученные портреты ЦА внутри команды и с клиентом. К тому же важно учитывать невозможность автоматизации процесса для узконаправленных сервисов. У нейросети может не хватать информации о проекте, и, как следствие, она выдаст неверную информацию. Однако в будущем, когда ИИ накопит больше данных, он станет более эффективным и сможет активнее заменять человека на этом этапе, считает эксперт.

Некоторым компаниям, например веб-студии Pyrobyte, нейросети помогают на этапе составления концепции проектов — удачные решения можно предлагать клиентам. Но и здесь важны сотрудники, которые смогут оценить и доработать идею, прежде чем внедрить ее в работу, говорит аналитик компании Слава Мауль.

— Мы попросили чат-бот сгенерировать решения на основе информации о проекте, которую передали аккаунт-менеджеры. Первая проба была своеобразной, ведь многое зависит от правильно поставленного запроса. Но после нескольких итераций запроса нейросеть предложила нам интересную функцию. Отдел аналитики обсудил предложение от бота, доработал его и представил заказчику, — рассказывает Мауль.

По словам экспертов, сегодня нейросети могут использоваться для анализа разной информации — например, поведения пользователей на сайте, их предпочтений и интересов, оценки популярности товаров и услуг. Однако при выборе этого инструмента важно учитывать, что ИИ пока не способен заменить человеческий ресурс полностью — и вряд ли сможет в ближайшем будущем.

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В помощь разработчикам

Аналитический алгоритм нейросетей позволит также оптимизировать циклы в программном коде — даже при его высокой сложности. Уже сейчас эта технология используется разработчиками для точечной оптимизации программных решений.

— Порядок действий здесь следующий: программист пишет цикл, и на каком-то этапе у него возникают сложности. Он показывает код нейросети и просит его оптимизировать. ИИ анализирует полученную информацию и предлагает решение. Стоит оговориться: это точечное решение для работы с несколькими строками кода, — рассказывает технический директор «Осьминожки» Денис Нагаев.

Но даже при таком подходе от участия человека в процессе нельзя отказаться. Улучшенный нейросетью цикл нужно проанализировать и проверить его работоспособность на конкретном проекте.

— Периодически разработчики сталкиваются с «галлюцинациями»: например, если сделать запрос об интеграции с каким-нибудь API, то в ответ можно получить ссылку на GitHub, библиотеку и код. И, казалось бы, всё хорошо, только ссылка будет на несуществующую библиотеку. И дальше диалог с нейросетью уже не будет иметь никакого смысла, — говорит технический директор Red Collar Сергей Чистяков, который иногда использует ИИ для обработки статистических данных.

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Потому, даже несмотря на удачные случаи «сотрудничества», нельзя сказать, что нейросеть обладает разумом и готова быть «вторым пилотом» , резюмирует CEO агентства мобильной разработки InstaDev Николай Соцкий.

— У нас был успешный опыт, например, с GitHub Copilot. Но в то же время нейросеть пока не может предсказать простейшую архитектуру, поработать с файловой структурой и качественно ускорить работу с рутинным кодом, — говорит собеседник «Известий».

По его словам, пока нейросети могут использоваться разработчиками лишь для решения ряда задач. При этом важно оговориться, что работа с ними требует определенных знаний и навыков.

Нейросети и творчество

Не так давно эксперты делали прогнозы о том, что растущая популярность нейросетей подпортит жизнь людям творческих профессий (например, художникам), а то и вовсе оставит их без работы. Тем не менее разные российские компании, связанные с дизайном, тоже используют ИИ.

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— Мы решили составлять запрос для нейросети, исходя из своего видения. Используем такой подход для внутренних проектов, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Pyrobyte Александр Комбаров. — Мы отправляем нейросети запрос, а она составляет варианты блоков. Иногда запрашиваем предложения нейросети по конкретному примеру — отправляем ссылку на изображение и ждем переработанный вариант. Также можно попросить представить уже существующий концепт или блок в ином оформлении и вдохновиться.

Сегодня с помощью нейросетей можно ускорить и оптимизировать процесс поиска референсов, составление мудборда и другие задачи, добавляет арт-директор Red Collar Максим Собковский. Он использует Midjourney для того, чтобы генерировать референсы.

— Я создаю картинки с нужной для проекта стилистикой и передаю их иллюстраторам. Зачастую нейросеть подкидывает неожиданные решения, которые можно развить дальше, — говорит Собковский. — Конечно, иногда приходит конкретный запрос — и надо сделать не то, что сработает по аналитике, а то, что понравится заказчику. В таком случае мы генерируем через нейросети набор картинок и смотрим, как клиент будет реагировать на те или иные варианты. Так мы понимаем, что ему нравится, не тратя при этом силы и время специалистов.

Помимо этого, нейросети помогают специалистам на этапе создания прототипов. С их помощью дизайнеры генерируют тексты вместо написания так называемой «рыбы».

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— И касается это не только текстового контента — для некоторых проектов можно использовать программы, которые создают изображения людей. Правда, здесь не следует увлекаться, поскольку опытный дизайнер сможет отличить изображение нейросети от того, которое создал человек, — отмечает арт-директор «Осьминожки» Артем Попеня.

Директор по развитию Notamedia.Agency Вадим Фингеров, называет одним из существенных плюсов ИИ — в отличие от фотобанков — возможность создавать уникальных персонажей, сложные технические объекты и абстракции за несколько минут.

— Но есть и минусы — к ним, в частности, относится непредсказуемость результата, а также наличие артефактов, которые нужно править или генерировать заново, — добавляет эксперт. — Еще один нюанс — нужно научиться писать грамотные промты, чтобы нейросеть выдавала максимально приближенный к запросу результат.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Дизайнеры, как и разработчики, могут использовать искусственный интеллект для решения разных задач на этапе проведения аналитики и исследований, создания прототипов и генерации контента, заключает Артем Попеня. Однако и здесь вновь потребуется человеческий ресурс. Для генерации текста нужно грамотно сформулировать запрос, а затем оценить полученный результат.

Без работы не останется никто

Подводя итог, эксперты отмечают, что в ближайшее время нейросети не смогут заменить человека ни в IT, ни в сфере творчества и дизайна. Однако они способны стать — и уже становятся — хорошими помощниками специалистов.

— Нейросеть может выполнять простые задачи и экономить время на первоначальных этапах работы с проектом. В некоторых случаях она «разгружает» человеческий мозг: ищет ошибки в коде или предлагает свои варианты изображения. Однако доверить ей автономную работу без участия команды пока нельзя, — говорит Михаил Шрайбман.

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По его словам, существующие на рынке решения нуждаются в доработке. Нейросети не воспринимают абстрактные понятия или формулировки, не обладают полным объемом информации, а иногда и вовсе допускают ошибки. Встает и вопрос авторского права — сейчас законодательство только готовится к существованию в условиях соседства с новыми технологиями.

Как бы то ни было, диджитал-сегмент пока не ждут ужасающие последствия развития нейросетей, уверен собеседник «Известий». Специалисты не теряют работу, а, наоборот, учатся взаимодействовать с ними и получают при этом новые навыки, которые, безусловно, пригодятся в будущем. Искусственный интеллект помогает специалистам экономить время, снимает с них часть рутинных задач и служит источником вдохновения.