Не своим умом: как нейросети меняют жизнь людей

Нейросети созданы для того, чтобы упростить жизнь людей и взять на себя часть важных задач. Уже сейчас они помогают в поисках преступников и анализе медицинских снимков, управляют роботами и беспилотниками. По мнению экспертов, дальше использование нейронных сетей будет лишь расширяться и в какой-то момент они смогут потеснить человека в ряде профессий. «Известия» выяснили, какое будущее ждет нейросети и что принесет человеку их активное внедрение.

Где применяют нейросети

В России среди многочисленных сфер использования нейросетей особо выделяют компьютерное зрение. Его применяют для распознавания объектов на изображениях и анализа видео, объясняет «Известиям» разработчик систем машинного зрения, сооснователь и технический директор Checkadvisor — компании-участника Московского инновационного кластера — Никита Северинов.

— Например, нейросети могут использоваться для автоматического распознавания лиц на фотографиях или видео, что помогает в сфере безопасности и борьбе с преступностью, — рассказывает эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

Кроме того, нейросети активно используются для анализа медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки, МРТ и КТ, и поиска на них злокачественных опухолей. В робототехнике нейронные сети нужны для управления дронами, беспилотными автомобилями и роботами. В частности, при помощи них обрабатываются данные с датчиков и принимаются решения об управлении техникой.

— Специалисты военно-промышленного комплекса активно разрабатывают автономные системы управления дронами, которые могут использоваться для достижения целей обеспечения национальной безопасности страны, — отмечает специалист.

Одна из основных задач таких систем — выполнение заданий без участия оператора. Это позволяет сохранить человеческие ресурсы и повысить эффективность устройств.

Прикладной аспект

Впрочем, нейросети используют не только специалисты, но и обычные люди в своей повседневной жизни. Один из ярких примеров — чат-бот ChatGPT, получивший всемирную известность. По своим функциям он напоминает обычный поисковик, которым ежедневно пользуются миллионы человек.

— Разница в том, что ChatGPT больше ориентирован на пользователя и дает четкие результаты. Не нужно тратить время на изучение информации на разных страницах — достаточно сформулировать конкретный запрос и получить на него такой же конкретный ответ, — говорит руководитель веб-интегратора «Осьминожка» Михаил Шрайбман.

Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

Особенно актуальными чат-боты оказались для студентов и школьников, которые с их помощью могут быстро найти ссылку на нужный источник информации или ответ на интересующий вопрос. Нейросети способны решать математические задачи или исправлять ошибки в тексте. Шрайбман отмечает, что сервисы, умеющие выполнять подобные задачи, существовали и раньше. Но чат-боты удобны тем, что работают в «режиме одного окна»: это помогает сконцентрироваться на вопросе и не тратить много времени на поиск и обработку информации.

Также чат-боты могут помогать в изучении иностранного языка (как, например, бот «Кеша» от Skyeng, практикующий язык с пользователями), добавляет директор направления Data Fusion Лиги цифровой экономики Александр Кобозев. Еще одна интересная разработка — Firefly от Adobe, с помощью которой даже новичок сможет создать 3D-изображение.

— Если от учебы перейти к работе, то, например, в креативной индустрии нейросети уже справляются с созданием контента — генерируют изображения, пишут посты и статьи. А тем, кто находится в поиске работы, нейросети могут помочь составить резюме , — рассказывает Михаил Шрайбман.

Цифровые помощники с помощью вводных данных могут даже протестировать пользователя и подсказать ему, в каком направлении двигаться в плане карьеры.

Нейронные перспективы

Эксперты, опрошенные «Известиями», сходятся во мнении, что перспективы использования нейронных сетей весьма обширны. По мнению заместителя гендиректора компании «Группа Т1» по технологическому развитию Антона Якимова, со временем они смогут сильно повлиять на образ жизни человека и приобретение им полезных навыков.

Как объясняет собеседник, умные устройства с ИИ могут стать инструментами для корректировки или формирования привычек — например, изучения иностранных языков, регулирования питания и сна, а также упражнений для улучшения физического состояния.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Искусственный интеллект не только автоматизирует нашу жизнь, но и помогает решать глобальные проблемы человечества: быстрее диагностировать заболевания, обрабатывать огромные массивы данных, регулировать дорожное движение, предотвращая пробки и аварии. Нейросетевые симуляции могут использоваться для создания моделей, которые помогут людям и правительствам понять, как грамотнее управлять ресурсами и улучшить жизнь общества в целом, — добавляет Александр Кобозев.

В свою очередь, руководитель направления Digital в компании КРОС Иван Минаев подчеркивает, что сегодняшние нейросети не лишены недостатков — в частности, они могут «фантазировать» и выдавать некорректную информацию. В будущем их новые версии будут создаваться под конкретные задачи для профессионалов с более узким, но куда более точным функционалом.

Профессии под угрозой

В то же время у активного внедрения нейросетей есть и обратная сторона — потенциальное исчезновение ряда профессий, которые могут быть автоматизированы. К примеру, по словам Никиты Северинова, нейронные сети отчасти заменят работу банковских служащих по обработке чеков и других операционных задач.

— Также нейросети могут заменить представителей ряда профессий, связанных с анализом данных, что чревато уменьшением количества рабочих мест в этой сфере, — говорит собеседник «Известий».

Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt

Маркетолог и создатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан прогнозирует возможное исчезновение профессий копирайтера, дизайнера, иллюстратора и архитектора. Впрочем, есть вероятность того, что эти специальности разделятся на то, что будет делать человек (эта работа станет более дорогой и привилегированной), и то, что поручат искусственному интеллекту.

— Какие-то простые решения, скорее всего, заменит нейросеть. Но кому-то надо будет следить за тем, как она выполняет задачи. Потому профессии не пропадут совсем, а просто изменятся, — считает она.

С другой стороны, внедрение ИИ открывает возможности для появления новых профессий и областей деятельности, которые связаны с их разработкой, управлением и обслуживанием. Это, в частности, инженеры по машинному обучению, аналитики данных и разработчики искусственного интеллекта.

По мнению Никиты Северинова, расширения сферы использования нейросетей бояться не стоит: автоматизация процессов, которые ранее выполнялись вручную, может привести к снижению ошибок и повышению эффективности в различных областях. А это, в свою очередь, способно улучшить качество жизни людей.

— Например, автоматизация процессов в медицине поможет спасать больше человеческих жизней. То есть внедрение нейронных сетей имеет как позитивные, так и негативные стороны — важно балансировать их взаимодействие с обществом, — подчеркивает Северинов.