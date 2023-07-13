Участники заезда грузовиков в ралли «Шелковый путь» поделились эмоциями

Участникам ралли-рейда «Шелковый путь» осталось преодолеть три последних этапа до завершения гонки. Про их впечатления от мероприятия рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев 13 июля.

Кто станет победителем в этом марафоне, неизвестно до самого финала, ведь участники меняют друг друга на первых позициях каждый этап.

«Еще три дня гонки. Наша задача удержать, их задача догонять. Пускай рискуют», — рассказал участник заездов грузовиков Сергей Вязович.

В дороге может произойти всё, что угодно, — например, за один заезд застряли сразу два грузовика. Первым забуксировал «МАЗ» — ему на помощь пришел «Урал». В результате застряли оба.

«Маленько заехали в грязь, и там пришлось покопаться, использовали сандтраки, буксовали и лопатами копали, долго провозились, выехали, едем дальше», — прокомментировал инцидент участник ралли Юрий Найман.

Время — самое важное в гонке. Иначе не выиграть. Самыми быстрыми и маневренными традиционно считаются мотоциклы. В их заезде смогли поучаствовать не только профи, но и любители.

«Ребята просто в таком восторге, то есть вы представляете, они присоединились к этой огромной гонке и по следам топовых райдеров идут. Они в столовой завтракают там со всеми чемпионами, на биваке живут, они просто в таком восторге находятся», — отметил победитель прошлого «Шелкового пути» Алексей Наумов.

Еще одним уникальным заездом являются соревнования под названием «Гранд тур» — в них иностранные гонщики смогли познакомиться с разными регионами РФ.

«Башкирию я знаю, красивая, сейчас я более детально познакомился с красотами. Это — Швейцария, буквально российская Швейцария, очень впечатляюще, грандиозно», — восхитился участник ралли из Сербии Душко Биелич.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время было за командой VRT пилота Владимира Васильева, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым пришел гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовых автомобилей первое место занял экипаж команды Сергея Вязовича. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск — Оренбург победил Каргинов. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.

По итогам пятого этапа «Шелкового пути» лидером в классе T1 остается экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. В классе серийных внедорожников Т2 лучшее время показал Антон Мельников на Toyota LC 200. В зачете мотовездеходов победил Дмитрий Мордкович из команды Team Maria Oparina.