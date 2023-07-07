Станет как «Шелковый»: престижный ралли-рейд стартовал в Казани

Крупнейший ралли-рейда на территории России «Шелковый путь» стартовал в Казани. С 6 по 15 июля 2023 года пройдет сразу девять этапов, за десять дней экипажам предстоит преодолеть 5228 км по 13 регионам нашей страны. Причем, несмотря на пересмотр маршрута и отказ от привычных степных участков в Казахстане, Китае и Монголии, «Шелковый путь» не теряет своей престижности и международного статуса. Мало того, по сложности для участников он способен соперничать и с легендарным «Дакаром».

Дебют на Южном Урале

Идея ралли-марафона «Шелковый путь» родилась в конце нулевых на фоне активного развития отношений России и стран Юго-Восточного региона. Так, хотя большая часть маршрута и проходила по территории России, но в отдельные годы часть спецучастков прокладывали через Китай, Монголию и бывшие страны Советского Союза. Все поменялось в эпоху ковида — ралли-рейду по нескольким странам тогда помешала пандемия, и к прежним форматам вернуться пока так и не удалось.

На этот раз пилотам предстоит преодолеть 5230 км дистанции, из которых 2350 км составят скоростные спецучастки. Маршрут гонки из Казани в Москву пройдет через Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк. Впервые в истории ралли-рейда маршрут «Шелкового пути» затронет Южный Урал. Это одна из главных интриг мероприятия, поскольку у команд нет практического представления о ландшафте и тонкостях грунтового покрытия в этом российском регионе.

Что важно для российских болельщиков: в отличие от мероприятий под эгидой Международной федерации автоспорта, ралли-рейд не ограничивает участие по политическим мотивам, поэтому на старт выйдет и самый успешный коллектив в истории «Шелкового пути» «КАМАЗ-Мастер». Команда из Набережных Челнов успешно прошла проверки технической инспекции и в полном составе допущена к участию в ралли.

— Самое сложное — ничего не забыть взять на проверки, положить в машину каждую мелочь, — сказал «Известиям» пилот Дмитрий Сотников. — За документы отвечает штурман, за автомобиль — пилот, а за свою экипировку — каждый из членов экипажа. Проверки прошли в штатном режиме, заранее подготовили проволоку для пломб, что ускорило процесс прохождения техинспекции.

Сотников полагает, что эта гонка не будет похожа на другие и его команде придется адаптироваться к новым трассам. Кроме того, татарстанские пилоты ожидают серьезной конкуренции.

Соперники из Белоруссии и Китая

Интрига в зачете грузовиков ожидается серьезная, ведь у фаворитов из «КАМАЗ-Мастер» вынужденные кадровые перестановки — пилот Сергей Куприянов выступает без своего брата Александра. Привычный штурман не смог выйти на трассу по состоянию здоровья, а как сработаются опытный пилот с молодым помощником, покажет только практика. Кроме того, у «КАМАЗа» намечается интересный конкурент — на трассу выходит гоночный грузовик «Урал».

Эксперты также выделяют пилота из Китая Ма Годже — многократного призера и победителя ралли-рейдов у себя в стране. Если территориально «Шелковый путь»–2023 пройдет исключительно внутри России, то среди пилотов будут и участники из других стран, в том числе и Ма Годже, который сел за руль российского «ГАЗ Рейд Спорт». Всего в классе грузовиков стартовали четыре коллектива, к отечественным производителям на этот раз добавился «МАЗ-СПОРТавто» из Белоруссии.

Наверняка интересным будет и класс квадроциклов, где в этом году примут участие шесть пилотов. Причем среди них впервые будет женщина — Инна Мартьянова. В отличие от грузовиков и легковых авто, пилоты квадроцикла предоставлены сами себе — штурман не предусмотрен конструкцией этого вида транспорта. Проезжать по 600 км в день по бездорожью без чьей-либо помощи — это настоящее испытание. Недаром победителями называют всех, кто просто доехал до финиша.

— Мы сделали все для того, чтобы ралли принесло болельщикам и гонщикам эмоции. Это будет самое масштабное спортивное событие страны в этом году, — поделился ожиданиями с «Известиями» руководитель ралли «Шелковый путь», семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин.

Символично, что открылась гонка именно в Казани, где 14 лет назад состоялся старт первого в истории ралли «Шелковый путь». Победителем тогда стал экипаж под управлением Фирдауса Кабирова, опередивший в упорной борьбе Жерара де Роя и Алеша Лопрайса. Кто будет лучше сейчас — узнаем 15 июля.