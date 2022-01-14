В дамки из песка: как «КАМАЗ-Мастер» в 19-й раз выиграл «Дакар»

В аравийской Джидде завершился очередной сезон «Дакара» — 44-й в истории самого престижного ралли-рейда в мире и третий, прошедший на территории Саудовской Аравии. Как и обещали организаторы, нынешняя гонка стала, пожалуй, самой сложной после переезда из Южной Америки. Тяжелые трассы в дюнах, коварные пески, навигационные ловушки, да еще и не самые простые погодные условия. Добраться до финиша удалось далеко не всем гонщикам. Поэтому особенно приятно, что в самом популярном у российских болельщиков зачете грузовиков снова не нашлось равных КАМАЗам. Российская команда доминировала на «Дакаре»-2022 от старта до финиша и забрала титул в девятый раз за последнее десятилетие. Более того, экипажи «КАМАЗ-Мастер» заняли все четыре верхних строчки в итоговом протоколе.

С первого по четвертое

КАМАЗ в этом году привез на «Дакар» две машины, основанных на новом семействе К5. Ими управляли действующий чемпион Дмитрий Сотников, который тестировал этот грузовик еще на «Шелковом пути» прошлым летом, и Эдуард Николаев, четырежды забиравший «Золотого бедуина» . Они и стали главными претендентами на победу, начиная с пролога. Впрочем, не отставали и Андрей Каргинов с Антоном Шибаловым, которые тоже оказались в списке победителей отдельных этапов.

Во многих зачетах определяющими для всего хода ралли-рейда стали первые этапы. Прямо перед стартом гонки стало известно, что из-за сильного ветра и проливных дождей, затопивших бивуак, отменяется марафонская часть рейда — изначально предполагалось, что между вторым и третьим этапами у участников не будет технической поддержки команд. Но трудностей и без того хватало у многих.

Но на результатах КАМАЗов это не сказалось — гонщики российской команды и в прологе, и на первых двух спецучастках занимали весь пьедестал . И лишь затем их компанию удалось разбавить голландцу Янусу ван Кастерену на «Ивеко». Впрочем, это не избавило «Дакар» от полной гегемонии «КАМАЗ-Мастера». За 12 этапов, кроме ван Кастерена, в тройку лучших по итогам этапов удалось прорваться только еще одному представителю Нидерландов Мартину ван ден Бринку и чеху Мартину Мачику, также выступавшим на «Ивеко», плюс чилийцу Игнасио Касале на «Татре». На семи этапах КАМАЗы занимали первые три места на финише, а победы делили исключительно между собой.

В общем зачете Сотников сразу вырвался вперед, но его преимущество над Николаевым редко превышало 10 минут. Эдуарду при этом периодически удавалось сокращать разрыв, но его товарищ по команде на следующий день восстанавливал статус-кво. Кульминация наступила за день до финиша, когда машина Сотникова на спецучастке застряла в песках. Но идущий следом Николаев не стал проезжать мимо, а помог партнеру выбраться. В итоге он выиграл у Дмитрия на 11-м этапе всего две минуты. А к концу гонки перевес Сотникова составил 9 минут 58 секунд.

За третье место боролись еще два КАМАЗа, но к середине рейда перевес Шибалова над Каргиновым уже был внушительным. Ставший же пятым ван Кастерен уступил Сотникову более трех часов, а Каргинову — примерно 1 час 18 минут.

— Гонка выдалась напряженной, она сильно отличалась от предыдущих двух в Саудовской Аравии, — сказал «Известиям» Сотников. — «Дакар-2022» без разминки начался с тяжелейших спецучастков в песках. Мы доминировали всей командой, но соперничество за победу шло каждый день, до последнего километра нельзя было расслабляться. И даже за 500 метров до финиша переживали, потому что важно было добраться до конца. У нас новая машина, вся команда много работала над созданием этого грузовика весь прошлый год. Спасибо всем, кто переживал и болел, эта победа — наш общий результат. Россия — чемпион!

Конечно, такое доминирование не может не раздражать соперников. Сошедший после седьмого этапа Морик ван ден Хевель даже обвинил «КАМАЗ-Мастер» в жульничестве. По его словам, у российской команды есть дополнительное оборудование для лучшей навигации на спецучастках, причем об этом знают даже организаторы гонки. Но днем позже менеджер гонщика из Нидерландов извинился и сказал, что ван ден Хевель говорил на эмоциях , еще не остыв после вылета.

На нынешнем «Дакаре» не было главных конкурентов КАМАЗа последних лет. Заводская команда белорусского МАЗа не была допущена до старта из-за санкций Евросоюза . Кто знает, как бы сложился «Дакар» для Сергея Вязовича и его товарищей? Впрочем, этого мы никогда не узнаем, а триумф «КАМАЗ-Мастер» от этого не стал менее впечатляющим.

Чемпионы и неудачники

Не получилось борьбы и в зачете внедорожников, где с первого до последнего этапа лидировал катарец Насер аль-Аттия на «Тойоте» . Он выиграл три из первых четырех спецучастков, а потом удерживал добытый перевес, став четырехкратным чемпионом «Дакара». Помогло ему и то, что его главный конкурент француз Себастьян Леб на третьем этапе потерял примерно полчаса из-за поломки.

Перед стартом было много разговоров о новых гибридных машинах «Ауди», но первый же этап сложился для немецкой команды кошмарно — и Карлос Сайнс, и рекордсмен «Дакара» по числу побед Стефан Петрансель, и Маттиас Экстрем столкнулись с навигационными и техническими проблемами, потеряли много времени и выбыли из числа претендентов. Они продолжили гонку, выиграли по этапу каждый и произвели хорошее впечатление, но мечты о титуле придется отложить минимум на год. Лучший из россиян Владимир Васильев на BMW перед последним этапом был шестым, но столкнулся с проблемами и замкнул десятку.

У мотоциклистов, напротив, ожесточенная борьба шла до последнего дня, когда британец Сэм Сандерленд сумел отстоять лидерство. В общем зачете он на три с половиной минуты опередил чилийца Пабло Кинтанилью. Среди багги в классе Т3 россиянин Павел Лебедев трижды попадал на пьедестал, и какое-то время шел третим и в общем зачете, а в итоге финишировал пятым. В этой категории сложилась уникальная ситуация — 11 из 12 этапов выиграл американец Сет Кинтеро, но поломка на втором оставила его далеко позади конкурентов. Победу в итоге одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо.

Не повезло в нынешнем году и Сергею Карякину. Чемпион «Дакара»-2017 среди квадроциклов неплохо шел в классе Т4, дважды попав в тройку на пятом и шестом этапах. Но на седьмом россиянин попал в жуткую аварию — лобовое столкновение с внедорожником итальянца Марко Каррары, попавшего в навигационную ловушку. Карякин и его штурман Антон Власюк серьезно не пострадали, а вот машину восстановить не удалось. Чемпионом же здесь стал американец Остин Джонс, на последних километрах заключительного этапа обогнавший испанца Жерара Фарреса.