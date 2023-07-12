Гонщики ралли «Шелковый путь» преодолели половину всего маршрута, им предстоит пройти еще около 500 км. На месте проведения гонки в среду, 12 июля, побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

На пятом этапе гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стартовал первым. Он рассказал, как ему пришлось прокладывать дорогу для всех участников.

«Где-то подбрасывались, но тем не менее лучше подсброситься и уверенно попасть в дорогу, чем пролететь мимо. Конечно, на этом теряли. Но тем не менее решили выбрать такую тактику, и в принципе я думаю, что она сработала», — рассказал он.

Отмечается, что у экипажа «МАЗа» Сергея Вязовича произошла поломка — на одном колесе полностью отлетели протекторы. Грузовик с такими повреждениями прошел 60 км.

«Отдали две минуты, вроде говорят даже 8 секунд в нашу пользу. Поэтому риск был оправдан, не остановились», — сказал Вязович.

В ходе марафона один грузовик пришлось эвакуировать, в ходе заезда он перевернулся, экипаж не пострадал.

«Всё отлично, всё хорошо, ремни помогают, шлема помогают, сиденья тоже помогают. Мы старались, ехали очень быстро, но не рассчитали свои силы», — рассказал участник ралли Алексей Акмайкин.

По итогам пятого этапа «Шелкового пути» лидером в классе T1 остается экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. В классе серийных внедорожников Т2 лучшее время показал Антон Мельников на Toyota LC 200. В зачете мотовездеходов победил Дмитрий Мордкович из команды Team Maria Oparina. Российский «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место среди грузовиков, передает пресс-служба ралли.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время осталось за Васильевым, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым пришел гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовых автомобилей первое место занял экипаж команды Вязовича. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск – Оренбург победил Каргинов. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.