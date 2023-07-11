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Рекордная жара стала испытанием для участников ралли «Шелковый путь»

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Фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»
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Рекордная жара, установившаяся в ряде регионов России, стала испытанием не только для экипажей, но и для техники. Несмотря на все трудности, лидирующие позиции удается удерживать «КАМАЗ-мастеру». О ходе соревнования во вторник, 11 июля, рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Каждый день новый регион: Казань, Уфа, Магнитогорск, Оренбург. Но одно остается неизменным — жесткая бескомпромиссная борьба пилотов, сообщил корреспондент

«Шелковый путь» связал Европу и Азию через уральское предгорье в бескрайние степи. Калейдоскоп пейзажей, смена покрытий трассы — эти этапы марафона невероятно сложные, но в то же время фантастически красивые», — рассказал Барышев.

Один из самых длинных спецучастков марафона находится в Магнитогорске, сейчас он претендует на звание самого захватывающего. Сергей Вязович на «МАЗе» и Эдуард Николаев на «КамАЗе» так увлеклись соперничеством, что не сразу заметили, что оба едут не туда.

«Начали атаковать, чтобы его пройти. И в этой борьбе подъезжали, пока не поняли, что мы не на курсе, мы вдвоем ушли с курса», — рассказал Вязович.

Штурман почти не смотрит на трассу, он читает ее в дорожной книге. Повороты, ухабы, броды — всё прописано знаками. Штурман говорит, куда ехать, а пилот решает как, рассказал корреспондент.

«Самое главное, чтобы было стопроцентное доверие, потому что на самом деле дорог очень много. И зачастую пилоту кажется, что нужно ехать по другому направлению. Но, когда понимание в команде есть и доверие, результат сам за себя говорит», — отмечает штурман Антон Власюк.

Несмотря на детально расписанный маршрут, неожиданности всегда могут ждать на трассе. К примеру, в Оренбурге в этом году жара бьет рекорды, доходя до 40 градусов. Техника в отличие от пилотов не всегда выдерживает такие температуры.

«Проблемы системы охлаждения: вышел из строя вентилятор, поэтому пришлось дотягивать последние километров 40–50 без вентилятора», — рассказал участник ралли «Шелковый путь» Дмитрий Сотников.

«Шелковый путь» уже подходит к экватору, но явного лидера в зачете грузовиков пока нет. «Синяя армада» и «Красные зубры» из Белоруссии меняются местами. К финишу этапа в Оренбурге первым пришел гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

Пока все экипажи боролись с жарой и отвоевывали минуты, мотогонщик Олег Павленко наслаждался красотой родного края — он из Магнитогорска. Мотогонщик возвращается домой с триумфом: в своем зачете Павленко почти на час опережает соперников.

«Когда я стартовал первый, я примерно километров 50–60 наслаждался чистым воздухом, таким полетом, никаких ударов позвоночника, у меня шикарная подвеска. Я ощущаю, как будто я просто лечу слегка над землей», — говорит участник ралли «Шелковый путь» Олег Павленко.

И всё же пилоты знают: пока рано подводить итоги, большая часть этапов одного из самых непредсказуемых ралли в мире еще впереди, подытожил корреспондент.

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10 июля стало известно, что автогонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат в зачете грузовиков на четвертом этапе ралли «Шелковый путь». Пятый этап ралли по маршруту Оренбург — Самара пройдет 11 июля. Завершатся соревнования 15 июля в Москве у стен Кремля.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что в Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь». Участники преодолевали путь в 350 км, проложенный по грунту, каменистой местности и бродам.

На третьем этапе в зачете грузовиков первое место занял экипаж команды МАЗ под управлением Вязовича. Белорусская команда прошла дистанцию за 3 часа 46 минут 51 секунду. Российский «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место с результатом 3 часа 49 минут 23 секунды.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Гонка объединяет 13 регионов России.

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