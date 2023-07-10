В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь». Участники преодолевали путь в 350 км, пролегающий по грунту, каменистой местности и бродам, которые с прошлого этапа стали еще глубже.

«КамАЗ» одного из лидеров гонки, Дмитрия Сотникова, получил повреждение во время ралли. Понадобилась помощь пожарных.

На третьем этапе ралли-марафона в зачете грузовиков первое место занял экипаж команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Белорусская команда преодолела дистанцию за 3 часа 46 минут 51 секунду.

Российский «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место с результатом 3 часа 49 минут 23 секунды.

В понедельник начнется четвертый этап. Его финиш состоится 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году пройдет по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Гонка объединит 13 регионов РФ.