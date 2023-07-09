На третьем этапе ралли «Шелковый путь» лучшей стала белорусская команда МАЗ

На третьем этапе ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков первое место занял экипаж команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Белорусская команда преодолела дистанцию за 3 часа 46 минут 51 секунд.

Российский «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место с результатом в 3 часа 49 минут 23 секунды.

Третье место занял экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, его от второго места отделили почти 2 минуты.

В рамках гонки участники преодолели специальный участок по маршруту Магнитогорск – Магнитогорск протяженностью более 345 километров.

Ранее в этот день завершился второй этап международного ралли «Шелковый путь». Он начался 8 июля и связал Европу и Азию, так как участники, стартовавшие в Уфе, пересекли проходящую по реке Урал границу между этими континентами. В зачете внедорожников лучшим стал Владимир Васильев, среди грузовиков первым стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.