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Завершился второй этап ралли-марафона «Шелковый путь – 2023»
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Завершился второй этап ралли-марафона «Шелковый путь – 2023»

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Второй этап международного ралли «Шелковый путь» завершился в воскресенье, 9 июля.

Он начался 8 июля и связал Европу и Азию, так как участники, стартовавшие в Уфе, пересекли проходящую по реке Урал границу между этими континентами.

Участники начали путь в 571-м км от подножья Уральских гор. Грузовики «КамАЗ», внедорожники, мотоциклы и квадроциклы форсировали водные преграды, преодолевали вязкий грунт, каменистые дороги и песчаные дюны. Некоторые экипажи не прошли испытание сложной трассой и сошли с трассы.

В зачете внедорожников лучшим стал Владимир Васильев, среди грузовиков первым стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году пройдет по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Гонка объединит 13 регионов РФ, финиш состоится в Москве.

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