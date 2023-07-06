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Церемония открытия ралли-рейда «Шелковый путь» состоялась в Казани

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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На площади Тысячелетия у стен Казанского кремля 6 июля прошла церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь».

В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что это ралли берет старт в Казани, показывает, насколько важно для наших соседей и всех тех, кто живет на этом евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу. Тем более, через спорт, несмотря на то, что некоторые спортивные и околоспортивные деятели пытаются его политизировать. Желаю все участникам удачи, побед!»отметил глава российского МИД.

Минниханов отметил, что «Шелковый путь» поражает масштабом участников из более чем 20 государств.

«Для нас это большая честь — сегодня 23 страны, 98 экипажей дают старт ралли «Шелковый путь». Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная. Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей. В добрый путь», — сказал Минниханов.

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Ранее в этот день было объявлено, что «Газпром нефть» стала официальным партнером международного ралли «Шелковый путь». Для обеспечения гоночных авто компания поставит порядка 200 тыс. л топлива. Участники соревнований будут заправляться бензинами G-Drive, а также впервые — дизельным топливом с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel.

«Шелковый путь» пройдет в 12-й раз. Ралли-рейд продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км дистанции, из которых 2350 км будут скоростными спецучастками. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.

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