Церемония открытия ралли-рейда «Шелковый путь» состоялась в Казани

На площади Тысячелетия у стен Казанского кремля 6 июля прошла церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь».

В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что это ралли берет старт в Казани, показывает, насколько важно для наших соседей и всех тех, кто живет на этом евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу. Тем более, через спорт, несмотря на то, что некоторые спортивные и околоспортивные деятели пытаются его политизировать. Желаю все участникам удачи, побед!» — отметил глава российского МИД.

Минниханов отметил, что «Шелковый путь» поражает масштабом участников из более чем 20 государств.

«Для нас это большая честь — сегодня 23 страны, 98 экипажей дают старт ралли «Шелковый путь». Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная. Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей. В добрый путь», — сказал Минниханов.

Ранее в этот день было объявлено, что «Газпром нефть» стала официальным партнером международного ралли «Шелковый путь». Для обеспечения гоночных авто компания поставит порядка 200 тыс. л топлива. Участники соревнований будут заправляться бензинами G-Drive, а также впервые — дизельным топливом с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel.

«Шелковый путь» пройдет в 12-й раз. Ралли-рейд продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км дистанции, из которых 2350 км будут скоростными спецучастками. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.