Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
Мир
Дания запросила поддержку США в обучении летчиков ВСУ применению F-16
Происшествия
У побережья Анапы произошло землетрясение
Мир
Компания OceanGate Expeditions признала экипаж батискафа «Титан» погибшим
Общество
Вильфанд предупредил о грядущих осадках в Москве в 15–20% от месячной нормы
Мир
В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
Мир
Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба
Общество
Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики
Мир
Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди
Мир
Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии
Мир
Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии
Мир
Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию
Мир
Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска

«Надо делать соревнования внутри нашей страны»

Автогонщик Никита Мазепин — об отстранении от мировых стартов, судах с западными государствами и защите забаненных спортсменов
0
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований в 2022 году, оказался автогонщик Никита Мазепин. Он был пилотом «Формулы-1» в сезоне-2021, выступал за команду «Хаас». Более того, ряд западных стран запретили ему въезд на свою территорию. Теперь 24-летний спортсмен судится с этими государствами, пытается вести переговоры о возвращении в «Формулу-1», а параллельно основал фонд помощи оказавшимся под санкциями спортсменам. В интервью «Известиям» Мазепин рассказал о карьерных планах, своих судах и работе фонда.

«Работать в юридической плоскости, чтобы доехать до международных стартов»

— В рамках ПМЭФ-2023 вы участвовали в сессии корпоративного спорта. Каким видите его место в жизни людей, особенно на фоне санкционных историй последних полутора лет?

— Я бы не связывал эти вещи. Вне зависимости от политического и иного контекста корпоративный спорт был и есть очень важной мировой практикой. В нашу страну он заходит постепенно. Но уже сейчас многие лидирующие компании России показывают заметные результаты. Очень большое количество сотрудников этих компаний вовлечено в спорт, они показывают хорошие результаты. Они соревнуются между собой, и, как сказали представители бизнеса на сессии ПМЭФ, видна польза от этого процесса. Потому что компании инвестируют в своих людей, обучают их, а спорт помогает быть здоровыми и лучше работать. К тому же эти сотрудники на почве спорта приобретают внутри компаний больше друзей, у них меньше желания уходить на другое место работы.

У кого болид: спрос на автосимуляторы в РФ вырос в два раза
С чем связано увеличение интереса к интерактивным гонкам

— В целом спорт как индустрия и бизнес способен выживать и развиваться в нынешних условиях?

— В последнее время российский профессиональный спорт, безусловно, переживает неприятные перемены. Но нет худа без добра. Всегда нужно верить и надеяться на лучшее. Смотреть в будущее. Лично я считаю, что мы, спортсмены, и в целом Россия как спортивная страна можем выйти на новый, более высокий уровень через энное количество лет — надеюсь, что не десятков. Надежда на это есть. Я как спортсмен и общественный деятель сегодняшнего дня в это верю и буду делать всё от меня зависящее.

— В каких направлениях надо развиваться?

— Надо выступать на чемпионатах мира. На равных со всеми.

— Сейчас такой возможности у большинства наших спортсменов нет. Если ситуация в ближайшие годы не изменится, что делать?

— В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать всё для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену.

«Мы выиграли суд Евросоюза — первый раз за 22 года»

— У вас есть планы по части соревнований на ближайшее время?

— Планов много. Для любого атлета важно использовать каждую возможность, чтобы показать всё, на что он способен. Я не исключение.

— Без той же «Формулы-1» у вас были неплохие выступления в прошлом году. Например, ралли «Шелковый путь», где вы сразу победили в классе квадроциклов, в незнакомом вам формате.

— Тогда мы хорошо готовились. Удача была на нашей стороне. Всё удалось сложить воедино. Как и в любом длительном соревновании, нужно постараться сложить вместе все факторы при подготовке — постараться не сломать машину, не разбить ее, держать хорошую скорость и так далее. Это получилось. И, слава богу, я с первого раза смог занять первое место. Но возвращаться туда в том классе, в котором выступал, пока необходимости не вижу. Так что выступлений на данный момент не предвидится. К моему большому сожалению. Я очень хочу вернуться и держу себя в форме. Но большего пока не могу сказать.

Королевский приезд: игра по «Формуле-1» появится в России в июле
С чем связана задержка в поставке дисков для консолей и как можно приобрести цифровую версию

— Насколько опыт в «Шелковом пути» отличался от «Формулы-1» и других гоночных серий, в которых вы выступали?

— Очень много нового. Все-таки «Формула-1» — это пилотирование на асфальте с совершенно другими машинами и мощностями. А выступление в «Шелковом пути»... Не могу сказать, что выдалось намного тяжелее, но, безусловно, всё было иначе. Нужен был другой ментальный подход — ты выступаешь не два часа, а десять дней.

— Какие эмоции испытываете от того, что вынуждены судиться с властями Великобритании и Канады из-за запрета на въезд в эти страны и невозможности соревноваться на их территории?

— Эмоции в таких делах нейтральные. Нет смысла, да и неправильно эмоционировать положительно или отрицательно. Большая команда юристов ведет работу. Они сделали большое дело — мы выиграли суд Евросоюза. В первый раз по подобному делу за 22 года — это сильнейший прецедент. Я уверен, он будет использоваться и в других судебных практиках. Не всё получается. Хотелось как можно скорее получить временные обеспечительные меры. Их не получили пока. Но это никак не влияет на общий ход юридической работы. Всё по плану.

— Что дает победа в суде Евросоюза?

— Она дает обеспечительные меры на возможность въезда в любую страну Евросоюза ввиду соревновательных причин. И возможность получать зарплаты и другие переводы на счета исключительно для гоночных целей.

«Самым востребованным оказалось образование»

— Год назад вы организовали фонд для поддержки забаненных спортсменов. Как развивается этот проект?

— Мы больше года назад начали работу фонда, официально презентовали его на ПМЭФ-2022. Прошло 12 месяцев — за это время была проделана большая работа — на сегодняшний день подходим к цифре 80 подопечных. Среди них спортсмены очень высокого уровня — олимпийцы, паралимпийцы.

«Чемпионатов у нас много, они не дадут трассам простаивать»
Российский автогонщик Никита Мазепин — о загрузке инфраструктуры в РФ, отстранении от «Формулы-1» и помощи забаненным спортсменам

— Можете назвать имена самых известных?

— В благотворительности очень важна конфиденциальность. И ни один благотворительный фонд никогда не раскроет имена своих подопечных, если они сами того не захотят. Могу только добавить, что спортсмены высокого уровня, о которых я сказал, составляют большую долю от всех атлетов, которые потенциально нуждаются в наших услугах после того, как их отстранили. И не может не радовать, что они обращаются к нам.

— Какие конкретно услуги оказывает фонд?

— Деятельность фонда осуществляется в четырех направлениях: юридическая поддержка, образовательная поддержка, психологическая поддержка и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Самым востребованным оказалось образование. Потому что это своего рода инвестиция в себя. И, конечно, спортсмен хочет найти понимание, как жить после ухода из профессионального спорта. Наша образовательная программа очень хорошо на этот вопрос отвечает.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023