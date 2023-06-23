«Надо делать соревнования внутри нашей страны»

Одним из российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований в 2022 году, оказался автогонщик Никита Мазепин. Он был пилотом «Формулы-1» в сезоне-2021, выступал за команду «Хаас». Более того, ряд западных стран запретили ему въезд на свою территорию. Теперь 24-летний спортсмен судится с этими государствами, пытается вести переговоры о возвращении в «Формулу-1», а параллельно основал фонд помощи оказавшимся под санкциями спортсменам. В интервью «Известиям» Мазепин рассказал о карьерных планах, своих судах и работе фонда.

«Работать в юридической плоскости, чтобы доехать до международных стартов»

— В рамках ПМЭФ-2023 вы участвовали в сессии корпоративного спорта. Каким видите его место в жизни людей, особенно на фоне санкционных историй последних полутора лет?

— Я бы не связывал эти вещи. Вне зависимости от политического и иного контекста корпоративный спорт был и есть очень важной мировой практикой. В нашу страну он заходит постепенно. Но уже сейчас многие лидирующие компании России показывают заметные результаты. Очень большое количество сотрудников этих компаний вовлечено в спорт, они показывают хорошие результаты. Они соревнуются между собой, и, как сказали представители бизнеса на сессии ПМЭФ, видна польза от этого процесса. Потому что компании инвестируют в своих людей, обучают их, а спорт помогает быть здоровыми и лучше работать. К тому же эти сотрудники на почве спорта приобретают внутри компаний больше друзей, у них меньше желания уходить на другое место работы.

— В целом спорт как индустрия и бизнес способен выживать и развиваться в нынешних условиях?

— В последнее время российский профессиональный спорт, безусловно, переживает неприятные перемены. Но нет худа без добра. Всегда нужно верить и надеяться на лучшее. Смотреть в будущее. Лично я считаю, что мы, спортсмены, и в целом Россия как спортивная страна можем выйти на новый, более высокий уровень через энное количество лет — надеюсь, что не десятков. Надежда на это есть. Я как спортсмен и общественный деятель сегодняшнего дня в это верю и буду делать всё от меня зависящее.

— В каких направлениях надо развиваться?

— Надо выступать на чемпионатах мира. На равных со всеми.

— Сейчас такой возможности у большинства наших спортсменов нет. Если ситуация в ближайшие годы не изменится, что делать?

— В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать всё для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену.

«Мы выиграли суд Евросоюза — первый раз за 22 года»

— У вас есть планы по части соревнований на ближайшее время?

— Планов много. Для любого атлета важно использовать каждую возможность, чтобы показать всё, на что он способен. Я не исключение.

— Без той же «Формулы-1» у вас были неплохие выступления в прошлом году. Например, ралли «Шелковый путь», где вы сразу победили в классе квадроциклов, в незнакомом вам формате.

— Тогда мы хорошо готовились. Удача была на нашей стороне. Всё удалось сложить воедино. Как и в любом длительном соревновании, нужно постараться сложить вместе все факторы при подготовке — постараться не сломать машину, не разбить ее, держать хорошую скорость и так далее. Это получилось. И, слава богу, я с первого раза смог занять первое место. Но возвращаться туда в том классе, в котором выступал, пока необходимости не вижу. Так что выступлений на данный момент не предвидится. К моему большому сожалению. Я очень хочу вернуться и держу себя в форме. Но большего пока не могу сказать.

— Насколько опыт в «Шелковом пути» отличался от «Формулы-1» и других гоночных серий, в которых вы выступали?

— Очень много нового. Все-таки «Формула-1» — это пилотирование на асфальте с совершенно другими машинами и мощностями. А выступление в «Шелковом пути»... Не могу сказать, что выдалось намного тяжелее, но, безусловно, всё было иначе. Нужен был другой ментальный подход — ты выступаешь не два часа, а десять дней.

— Какие эмоции испытываете от того, что вынуждены судиться с властями Великобритании и Канады из-за запрета на въезд в эти страны и невозможности соревноваться на их территории?

— Эмоции в таких делах нейтральные. Нет смысла, да и неправильно эмоционировать положительно или отрицательно. Большая команда юристов ведет работу. Они сделали большое дело — мы выиграли суд Евросоюза. В первый раз по подобному делу за 22 года — это сильнейший прецедент. Я уверен, он будет использоваться и в других судебных практиках. Не всё получается. Хотелось как можно скорее получить временные обеспечительные меры. Их не получили пока. Но это никак не влияет на общий ход юридической работы. Всё по плану.

— Что дает победа в суде Евросоюза?

— Она дает обеспечительные меры на возможность въезда в любую страну Евросоюза ввиду соревновательных причин. И возможность получать зарплаты и другие переводы на счета исключительно для гоночных целей.

«Самым востребованным оказалось образование»

— Год назад вы организовали фонд для поддержки забаненных спортсменов. Как развивается этот проект?

— Мы больше года назад начали работу фонда, официально презентовали его на ПМЭФ-2022. Прошло 12 месяцев — за это время была проделана большая работа — на сегодняшний день подходим к цифре 80 подопечных. Среди них спортсмены очень высокого уровня — олимпийцы, паралимпийцы.

— Можете назвать имена самых известных?

— В благотворительности очень важна конфиденциальность. И ни один благотворительный фонд никогда не раскроет имена своих подопечных, если они сами того не захотят. Могу только добавить, что спортсмены высокого уровня, о которых я сказал, составляют большую долю от всех атлетов, которые потенциально нуждаются в наших услугах после того, как их отстранили. И не может не радовать, что они обращаются к нам.

— Какие конкретно услуги оказывает фонд?

— Деятельность фонда осуществляется в четырех направлениях: юридическая поддержка, образовательная поддержка, психологическая поддержка и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Самым востребованным оказалось образование. Потому что это своего рода инвестиция в себя. И, конечно, спортсмен хочет найти понимание, как жить после ухода из профессионального спорта. Наша образовательная программа очень хорошо на этот вопрос отвечает.