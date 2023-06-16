Королевский приезд: игра по «Формуле-1» появится в России в июле
Автомобильный симулятор гонок F1 23 в классе машин «Формула-1» появится в России в начале июля, несмотря на то что релиз игры запланирован на 16 июня, рассказали ритейлеры. Речь идет о физических носителях для приставок Xbox и PlayStation. Задержка связана с логистикой: сейчас диски завозят в страну по параллельному импорту, это значительно увеличивает сроки поставок. Какие изменения будут в проекте по сравнению с предыдущей частью, а также как ее скачать — в материале «Известий».
Ключ на старт
Официальная компьютерная игра по автогонкам в классе машин «Формула-1» появится в России в начале июля, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для консолей PlayStation, Xbox и ПК состоится 16 июня.
— Мы ожидаем появление новой части гоночного симулятора от студии Codemasters в начале июля. Игра традиционно популярна у поклонников автоспорта. F1 23 будет доступна для игровых консолей PS5 и PS4, а также Xbox Series X|S и Xbox One, — сказал представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.
В Ozon сообщили, что F1 23 поступит в продажу на маркетплейсе в эти же сроки. Игру представят частные продавцы. Аналогичный ответ дали в пресс-службе Wildberries. В «Яндекс Маркете» сообщили, что ожидают подтверждения поставок от магазинов, торгующих на площадке.
— Для того, чтобы привезти необходимое количество дисков с ПО ритейлерам требуется около месяца, — сообщил собеседник «Известий» в одном из IT-дистрибуторов.
Игра от американских разработчиков не получит официальный перевод на русский язык, поэтому ритейлеры могут импортировать физический носители откуда угодно, добавил он. Скорее всего, в данном случае это будет Турция или Казахстан, поскольку привезти диски из данных регионов быстрее всего, объяснил он.
Способы покупки
Игра от Electronic Arts недоступна в российских магазинах Xbox и PlayStation, поэтому приобрести ключ к ней или карты пополнения не получится. Однако симулятор можно купить в других регионах или же через посредников.
Например, на «Авито» стоимость покупки для турецкого аккаунта PlayStation составляет в среднем 6,5 тыс. рублей. На Plati.ru цены достигают 8 тыс. рублей в зависимости от региона, для которого приобретается цифровое издание.
Однако гораздо выгоднее самостоятельно взять цифровую копию для Турции. Там игра стоит 1700 лир (около 6 тыс. рублей). Для этого необходимо завести виртуальную карту банка республики с помощью приложения Oldubil. Сначала нужно пройти процедуру регистрации — поддерживаются номера любых российских сотовых операторов.
Пользователь получит виртуальную Masterсard, которую можно пополнить на 2750 лир — чуть более 10 тыс. рублей. Чтобы внести деньги на счет, понадобится регистрация на криптовалютной платформе Binance. Там нужно пройти верификацию с помощью загранпаспорта, в среднем это занимает до двух часов.
Далее с помощью P2P-торговли нужно сконвертировать рубли в USDT (криптоаналог доллара), а после обменять на лиры и вывести на турецкую карту. Затем можно оплачивать товары в турецком PlayStation Store или магазине Xbox, однако там дополнительно понадобится VPN соответствующего региона.
Стоит ли брать
Симулятор F1 23 — один из самых главных релизов для любителей гонок наряду с такими проектами, как Forza Motorsport и Test Drive Unlimited 3. Согласно статистике «Яндекса», интерес к нему за последний месяц увеличился в два раза.
— F1 23 — классический пример узконаправленного симулятора, а это значит, что игра придется по вкусу фанатам спортивных гонок. В серии игр F1 нет открытого мира, как в Forza Horizon, или уличных состязаний, как в Need for Speed. Но игра покорит сердца фанатов другим — гоночными болидами и геймплеем, заточенным под кольцевые автогонки, — объяснила операционный директор онлайн-школы XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education Эмма Юсупова.
Отдельного внимания заслуживает разработчик — Codemasters, это один из старейших авторов игр в Великобритании, добавила эксперт. Мало какая современная игровая студия может похвастаться таким же опытом в создании гоночных симуляторов, как эта студия, отметила она.
— Однако, несмотря на то что серия становится лучше с каждым годом, Codemasters сложно предоставить пользователю что-то кардинально новое, — заметила Эмма Юсупова.
Существенных изменений от игры к игре немного, рассказал креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов. Из крупных нововведений — легендарные болиды и пилоты прошлого, например Михаэль Шумахер и Айртон Сенна, а также новые трассы, например Лас-Вегас, первое Гран-при в котором состоится в этом году. Но несмотря на то что изменения не столь значительны, фанаты автогонок вынуждены брать новую версию симулятора каждый год, резюмировал он.