«Газпром нефть» стала официальным партнером ралли «Шелковый путь – 2023»

«Газпром нефть» стала официальным партнером международного ралли «Шелковый путь – 2023». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в четверг, 6 июля.

Для обеспечения гоночных авто компания поставит порядка 200 тыс. литров топлива. Участники соревнований будут заправляться бензинами G-Drive, а также впервые – дизельным топливом с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel.

На ралли будут работать восемь бензовозов и три экипажа техобслуживания. Кроме того, планируется задействовать две автотопливозаправочные машины с повышенной проходимостью. Постоянный контроль сохранности качества топлива обеспечат специалисты мобильных лабораторий компании.

«Шелковый путь» — уникальная возможность для тестирования высокотехнологичных моторных топлив в экстремальных гоночных условиях. Всю информацию об эксплуатационных свойствах нашей продукции, которую мы получаем от команд-участников ралли-марафона, компания в дальнейшем использует для развития и совершенствования линейки топлив, в том числе для розничных клиентов сети АЗС», — сказала руководитель департамента маркетинга дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова.

Международное ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля на площади Тысячелетия в Казани. На старт вышли 98 экипажей. Финиш запланирован на 15 июля на Васильевском спуске у Кремля.