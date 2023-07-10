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Каргинов выиграл четвертый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов 10 июля показал лучший результат в зачете грузовиков на четвертом этапе ралли «Шелковый путь», который проходил по маршруту Магнитогорск – Оренбург.

Первый спецучасток длиной 118,14 км он преодолел за 1 час 18 минут 59 секунд. Вторым пришел экипаж из Белоруссии под руководством Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто», отстав от лидера на 1 минуту 13 секунд. Третий результат показал Дмитрий Сотников также из «КАМАЗ-мастера» (+1.58).

Второй спецучасток длиной 75,69 км Каргинову удалось проехать за 50 минут 47 секунд. Таким образом, он опередил экипажи Сотникова (+0.34) и Вязовича (+1.10).

Пятый этап ралли по маршруту Оренбург – Самара пройдет 11 июля. Завершатся соревнования 15 июля в Москве у стен Кремля.

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Ранее 10 июля сообщалось, что в Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь». Участники преодолевали путь в 350 км, проложенный по грунту, каменистой местности и бродам.

На третьем этапе в зачете грузовиков первое место занял экипаж команды МАЗ под управлением Вязовича. Белорусская команда прошла дистанцию за 3 часа 46 минут 51 секунду. Российский «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место с результатом 3 часа 49 минут 23 секунды.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Гонка объединяет 13 регионов России.

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