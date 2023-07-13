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Стоимость обслуживания автомобилей в России за пять месяцев выросла на 21%

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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За первые пять месяцев 2023 года стоимость обслуживания авто выросла в России на 21%, сообщает «Российская газета».

Кроме того, в сегменте премиальных машин отмечена острая нехватка комплектующих, в то время как более массовые автомобили не страдают от дефицита запчастей.

По словам директора по сервису автомобильного маркетплеса Fresh Александра Носко, после февраля 2022 года и острого дефицита запчастей и расходников для автомобилей ситуация на рынке к 2023 году стабилизировалась, однако средний ценник ремонтных работ с января по май увеличился на 21%.

Вместе с тем, отметил директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, что производимые в России комплектующие нередко производят с использованием импортного сырья, что значительно влияет на себестоимость конечного продукта.

«В основном изменение цены запчастей пропорционально изменению курса валюты. Дополнительные риски, которые сейчас имеют место быть, — это влияние санкций на логистику и оплату товара. Цепочки поставок товаров удлиняются, стоимость перевода денег тоже увеличивается. В целом цена запасных частей за последний месяц выросла на 10–15%», ― добавил Тимашов.

Ранее, 12 июля, коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов сообщил, что цены на комплектующие для автомобилей на сегодняшний день в России завышены в два-пять раз.

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Колисов отметил, что завышенная стоимость автозапчастей связана с исчезновением прямых продаж в России и практически полным отсутствием групповых скидок от поставщиков деталей. Кроме того, на российский рынок приходят новые игроки, которые стараются получить как можно больше прибыли.

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