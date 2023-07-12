Автоэксперт рассказал о завышении стоимости автозапчастей в РФ в пять раз

Цены на комплектующие для автомобилей на сегодняшний день в России завышены в 2–5 раз, сообщил 12 июля коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов «Российской газете».

Колисов отметил, что завышенная стоимость автозапчастей связана с исчезновением прямых продаж в России и практически полным отсутствием групповых скидок от поставщиков деталей. Кроме того, на российский рынок приходят новые игроки, которые стараются получить как можно больше прибыли.

«Каждый из участников логистической цепочки забирает свой процент прибыли, а в случае с товарами дефицитных брендов продавцы стремятся заработать еще 40–60% сверх, поскольку доставить такой товар в Россию сложно. Если суммировать все логистические расходы, получается, что цена на конечный товар вырастает в 2–5 раз», — заявил эксперт.

Ранее этим днем стало известно, что за первые шесть месяцев 2023 года московский завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей. Производство «Москвичей» стартовало в ноябре 2022 года, тогда с конвейеров сошли первые кроссоверы «Москвич 3», а в декабре того же года началась сборка электрокара «Москвич 3e».