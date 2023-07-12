Закрытые из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля

Городские пляжи в Сочи вновь откроются после ливней 13 июля. Об этом 12 июля сообщили в администрации города.

«Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма», — рассказали власти города «РИА Новости».

В рамках уборки побережье было очищено от штормового мусора, на пляжах расставили оборудование, провели дезинфекцию пляжной мебели.

Непогода обрушилась на Сочи 9–10 июля. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих.

Кроме того, в этот день в Лазаревском районе Сочи прошел крупный град. Он повредил кровли частных домов и автомобили. Также в городе включались сирены, которые оповещали население о том, что в нескольких реках уровень воды поднялся до неблагоприятных отметок.

В городе провели работу по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.