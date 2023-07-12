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Закрытые из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Городские пляжи в Сочи вновь откроются после ливней 13 июля. Об этом 12 июля сообщили в администрации города.

«Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма», — рассказали власти города «РИА Новости».

В рамках уборки побережье было очищено от штормового мусора, на пляжах расставили оборудование, провели дезинфекцию пляжной мебели.

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Непогода обрушилась на Сочи 9–10 июля. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих.

Кроме того, в этот день в Лазаревском районе Сочи прошел крупный град. Он повредил кровли частных домов и автомобили. Также в городе включались сирены, которые оповещали население о том, что в нескольких реках уровень воды поднялся до неблагоприятных отметок.

В городе провели работу по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

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