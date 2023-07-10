Надводные процедуры: как потопы на Кубани и в Абхазии повлияют на сезон отпусков

Ливни, которые обрушились на Краснодарский край и Абхазию в воскресенье, 9 июля, закончатся лишь в ночь на среду, сообщили «Известиям» в Гидрометцентре. В Сочи затопило несколько районов, в городе действует штормовое предупреждение. В соседней Абхазии залиты дороги и подтоплены отели на популярных у россиян курортах Гагра и Пицунда. На этих территориях возможны сели и смерчи, предостерегли метеорологи. При этом туристы вряд ли смогут рассчитывать на компенсацию за испорченный из-за природных ЧП отдых , констатируют представители отрасли.

Лодка помощи

Сильные дожди, ливни с грозами и шквалистый ветер сохранятся в Краснодарском крае как минимум до позднего вечера 11 июля , сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Продолжительные дожди, которые начались 9 июля, уже привели к подтоплениям в Сочи. Так, в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в Адлерском районе — 100 мм. Стихия затронула и поселок Сириус. На особо пострадавших территориях введен режим ЧС. Из подтопленных домовладений эвакуировано около 420 человек, сообщили в администрации Сочи.

Глава Сочи Алексей Копайгородский (в центре) на месте подтопления Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

«Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Продолжаем подворовые обходы, помогаем людям с документами для компенсаций», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Спасатели МЧС передвигаются по затопленным улицам Сириуса на резиновых лодках. Они эвакуируют людей и доставляют еду. Для координации действий спасательных служб организован оперативный штаб.

«Отдельно поручил всему санаторно-курортному комплексу координировать передвижение групп туристов», — сообщил Алексей Копайгородский.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседней Абхазии — там с воскресенья также продолжаются сильнейшие дожди. Они стали причиной наводнений в курортных городах Гагра и Пицунда. По данным пресс-службы республиканского МЧС, в Гагрском районе затоплены первые этажи жилых домов, объекты инфраструктуры и дороги. МЧС Абхазии рекомендовало местным жителям и туристам воздержаться от поездок в затопленный район.

«Вывозили туристов на грузовиках»

В Сочи ситуация для туристов вполне приемлемая, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. А вот обстановку в Абхазии он охарактеризовал как «испорченный отдых».

— Ситуация в Сочи попроще, поскольку город расположен в холмистой местности, вода быстро уходит. А в Абхазии много равнинных участков, сейчас там ведется откачка воды, — рассказал он «Известиям».

Ущерб понесла и туристическая инфраструктура.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

— В Абхазии некоторые отели фактически лишились территории. Даже если турист живет в сухом номере, из него трудно выйти наружу, если только на лодке, — отметил Сергей Ромашкин. По его словам, из затопленных гостиниц туристов переселяют в другие отели.

— Сейчас в Абхазии никто не купается. В Сочи попроще, но все пляжи там временно закрыты. Потоки несут в море грязь с автомагистралей, обломки веток, — отметил эксперт.

Отели Абхазии попросили российских туроператоров на 3–4 дня приостановить бронирования, говорится в сообщении АТОР. Но пока отказов от туров ни в Абхазию, ни в Сочи нет, рассказал Сергей Ромашкин. Некоторые путешественники интересовались возможностью перенести поездку на более поздний срок, но реализовать это сложно.

— Мы как туроператор готовы перенести начало тура без доплат, но авиакомпании этого делать не будут. А обычно туристы покупают невозвратные авиабилеты , — отметил гендиректор «Дельфина». — Компенсация за несостоявшиеся из-за природных и иных ЧП путешествия — это наболевший вопрос.

Сказалась стихия и на работе аэропортов. Вылеты из Сочи откладывались из-за непогоды, задержки составляли от одного часа до полутора десятков.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Туристка Валерия застала начало непогоды прямо в самолете. В итоге ее вылет задержали на час.

— У нас еще всё неплохо прошло. А вот мои знакомые, рейс которых был несколькими часами позже, с трудом добрались до аэропорта Адлера на такси. Дорогу затопило. Они видели, как люди шли по трассе в воде по колено , — рассказала она «Известиям».

Днем 10 июля по Сочи в районе аэропорта, а также в сторону Абхазии проехать было сложно: на многих дорогах открыта только одна полоса, рассказал Сергей Ромашкин.

— В Абхазии часть дорог труднопроходима для легкового транспорта. Ночью мы вывозили туристов в аэропорт на грузовиках — это менее комфортно, но по факту единственный доступный вариант, — отметил он.

У моря непогода

Причиной неблагоприятной погоды в Краснодарском крае стало столкновение холодных и жарких воздушных масс, рассказал Роман Вильфанд. За час выпадало 50–55 мм осадков.

— Это настоящие тропики. В этом случае вода не впитывается в почву, она стекает прямо в русло рек. Буквально за несколько часов происходит переполнение горных речушек, они вздуваются на несколько метров. Это приводит еще и к селям, — пояснил он.

Наиболее негативные последствия возникают в устьях, рассказал эксперт: там, где река впадает в море, она «распластывается» и смывает всё на своем пути.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

— С этой огромной проблемой и сталкиваются сейчас жители Краснодарского края и Сочи, — сказал Роман Вильфанд.

Продолжительные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер и опасность резкого подъема уровня воды в реках сохранятся в Краснодарском крае до позднего вечера 11 июля. Над Черным морем имеется опасность формирования смерчей. А позже дожди и ливни будут лишь местами в Краснодарском крае, но уже исключая Сочи, добавил он.

— На сушу смерчи не выйдут, людям они не угрожают. Но вообще, смерчи более характерны для августа, — заверил Роман Вильфанд.