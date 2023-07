Частный вопрос: чем западные ЧВК занимаются на Украине

ВСУ стали готовить к конфликту с Россией задолго до его начала — в 2014 году, признал во время саммита НАТО в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг . Тренировками и обучением зачастую занимались иностранные ЧВК, которые, по косвенным и прямым признакам, и по сей день продолжают работать с Киевом . При этом государства готовы тратить огромные деньги на военных «частников» — по данным СМИ, только за последние 10 лет рынок услуг в этом секторе вырос со $100 млрд до $400, и в будущем, по прогнозам, он продолжит увеличиваться. Как ЧВК влияют на конфликт на Украине и почему мир не может урегулировать эту сферу — в материале «Известий» .

Подготовились заранее

НАТО начала готовить ВСУ к будущему конфликту с Россией еще в 2014 году , признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время саммита блока в Вильнюсе. О том, что третьи страны имеют собственные интересы на Украине, российские власти неоднократно говорили еще до начала спецоперации . Однако коллективный Запад все время отвергал подобные обвинения.

При этом такой подготовкой, как пишут зарубежные СМИ, часто занимались сотрудники иностранных частных военных компаний (ЧВК), скрытно действующих на территории Украины.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в частности американские ЧВК, среди которых Academi, Cubic, DynCorp и ряд других, осуществляют обширную программу подготовки иностранных наемников-«добровольцев» . Они заключают контракт непосредственно с украинским минобороны, после чего отправляются в учебные лагеря, где с ними ведут работу сотрудники американских и британских ЧВК.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Кроме того, на территории Украины присутствуют контингенты от нескольких американских ЧВК. Формально непосредственно в боевых действиях они не участвуют, но выступают в качестве советников для украинских военных, также отвечают за логистику и ремонт вооружения и военной техники.

Еще в конце 2022 года офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что в конфликте на Украине участвуют до 10 иностранных частных военных компаний, однако и эта цифра может оказаться неточной .

В целом западные СМИ стараются не подсвечивать информацию о вовлечении в конфликт частных армий. Тем не менее некоторые сведения попадают даже в ведущие мировые издания. Так, например, из открытых источников известно, что помимо французской ЧВК Byblos, которая занималась эвакуацией граждан Франции из зоны конфликта на начальных этапах спецоперации, на Украине «засветились» иные французские группы , деятельность которых выходила за рамки гуманитарной.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Среди таковых французских ЧВК — Chiron (есть сведения, что она участвовала в подготовке украинских спецподразделений) и Geos (имеет представительство на Украине, занимается консалтингом и экономической разведкой, была задействована в тренировочных программах ВСУ).

Американская ЧВК Cubic имела представительство на Украине еще до начала СВО . ЧВК Forward Observations Group, как сообщается, участвовала в тренингах и имела тесные контакты с украинским «Азовом» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). ЧВК Sons of Liberty international признавала, что с марта 2022 года ее сотрудники оказывают консалтинговые услуги, а также проводят боевую подготовку ВСУ .

С музыкой

В декабре 2022 года издание The National писало со ссылкой на источники, что Mozart Group, занимающаяся военной подготовкой и состоящая из бывших бойцов спецназа, «прибавляет серьезное значение к способности Украины победить Россию» .

Mozart Group создана в марте 2022 года отставными полковниками корпуса морской пехоты ВС США Эндрю Милберном и Эндрю Бейном. Дата основания этой ЧВК указывает, что ее сформировали специально под участие в конфликте на Украине — об этом довольно прямо пишет швейцарская Blick.

Инструкторы ЧВК Mozart Group обучают украинских солдат Фото: twitter.com

Примечательно, что еще в марте 2022 года представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял о прибытии на Украину иностранных наемников и бойцов частных военных компаний.

Милберн говорил, что миссия создаваемой группы носит «чисто гуманитарный характер» — бойцы Mozart Group должны были заниматься снабжением и эвакуацией гражданских лиц. Однако есть сведения, что они готовили личный состав — от ведения боевых действий до обучения снайперской стрельбе . Об этом, в частности, писала как американская The New York Times, так и британская The Guardian.

Сами же бойцы ЧВК участвовать в боях не могут — таково ключевое требование для вступления в группу.

Всего в составе организации, по данным The National, около 30 инструкторов-«добровольцев», почти все они ранее состояли в спецназе США и Великобритании.

Позже основатель «Моцартов» признает: «Зачем мы обучаем людей? Не для того, чтобы защищать себя, а для того, чтобы убивать врага» . А потом и вовсе конкретизировал: НАТО поставляет Украине летальное оружие, чтобы «убивать русских» . При этом он сам подчеркнул, что Mozart Group «строго придерживается указаний НАТО».

Инструкторы ЧВК Mozart Group обучают украинских солдат Фото: twitter.com

В декабре 2022 года основатель сайта The Grayzone Макс Блюменталь выложил в Twitter видеофрагмент подкаста с участием Милберна, в котором он, будучи нетрезвым, говорит о том, что на Западе предпочитают «не замечать»: «Я не большой поклонник Украины, там коррумпированное правительство . <…> Большая их часть [военных ВСУ] преступлений не совершает. Но нельзя же убивать ребят со стороны противника, которые уже сдались. И там такого полно. Все зверства, что можно только представить ».

31 января 2023 года Милберн объявил о прекращении работы Mozart Group, однако в том же посте добавил: «Но миссия продолжается». По сути, американская ЧВК сменила «вывеску» (по данным «Голоса Америки», внесенного Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов, на Sonata) и продолжает работать на Украине.

«Академики»

На Украине также были замечены бойцы ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater .

«Ребрендинг» произошел после череды скандалов. В 2006 году после ДТП в Багдаде с участием внедорожника Blackwater и машины армии США бойцы ЧВК разоружили американских военнослужащих и заставили их лежать на земле под прицелом пистолетов . Известен и другой инцидент — один из наемников в нетрезвом состоянии застрелил охранника вице-президента Ирака .

Бойцы ЧВК Academi Фото: соцсети

Самым громким инцидентом стала перестрелка с применением пулеметов и гранатометов, которую Blackwater устроили на центральной площади Багдада в сентябре 2007 года — тогда погибли 17 мирных жителей , ранения получили 18 человек. ЧВК после этого инцидента лишилась лицензии на осуществление своей деятельности, но всего на неделю.

В 2014 году четырех боевиков Blackwater приговорили к реальным срокам — от 30 лет до пожизненного . Но экс-президент Дональд Трамп в декабре 2020-го, на исходе своего президентского срока, помиловал всех четверых , что вызвало критику со стороны ООН: в организации такой шаг назвали «оскорблением правосудия».

Это лишь самые громкие преступления, но были и другие инциденты, связанные с контрабандой оружия, пропажей автоматов со складов в Афганистане и ряд других.

Сегодня Academi — одна из крупнейших компаний , имеющая филиалы в Лондоне, Дубае, Лагосе и Вашингтоне. У нее собственный вертолетный парк, тяжелая военная техника и иное вооружение .

Бойцы ЧВК Blackwater-Academi в Ираке Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что более 90% своей прибыли Academi получает от правительственных заказов . Число сотрудников точно не известно, однако оценивается в более 20 тыс. человек, из которых 2,3 тыс. — профессиональные наемники, остальные — находятся в резерве.

По данным американского журнала Time, в 2020 году основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать ЧВК на Украине, куда вошли бы бойцы ВСУ, воевавшие в Донбассе. Помешало планам Принса — одного из основных спонсоров Республиканской партии — поражение Дональда Трампа на президентских выборах того года.

Шпионаж по-британски

Заметное участие в украинском конфликте играет британская Prevail Partners . The Grayzone пишет, что компания использовала софт , созданный разведывательной фирмой Anomaly 6 и позволяющий незаконно следить за любым человеком в любой точке мира. Компания встраивала вредоносное обеспечение в приложения на смартфонах , через которые крала конфиденциальную информацию.

Как пишет The Grayzone, Anomaly 6 и Prevail Partners создали «секретную партизанскую террористическую армию, действующую от имени Киева, и помогли украинским службам спланировать взрыв на Крымском мосту» . Президент РФ Владимир Путин расценил это происшествие как теракт.

Бойцы ЧВК Prevail Partners во время тренировки Фото: twitter.com

Утечка документов, которые оказались в распоряжении The Grayzone, показывает, что технологии незаконной слежки активно используются разведслужбой минобороны Великобритании для мониторинга и отслеживания перемещения российских военных в режиме реального времени.

« Просочившиеся файлы вызывают серьезные вопросы, использовалась ли технология Anomaly 6 на протяжении всего украинского конфликта <…>. Если да, то Великобритания несет полную ответственность за последствия этих тревожных действий, которые в некоторых случаях приравниваются к преступлениям против человечности », — пишут авторы статьи.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что в настоящий момент на Украине действует группа специалистов ЧВК в составе шести– семи человек . Кроме того, есть данные, что председатель совета директоров Prevail Partners Джастин Хеджес несколько раз был в Киеве.

Рынок в сотни миллиардов

Деятельность ЧВК в мире остается непрозрачной — как с точки зрения информационного освещения, так и с позиции нормативного регулирования. Может показаться, будто распространение частных военных компаний — явление относительно новое, однако использование наемников в военных конфликтах было широко известно еще в эпоху Возрождения. Практика привлекать «частников» для скрытого участия в различного рода операциях возродилась в 1960-х годах в Великобритании, США, Израиле и ЮАР . В дальнейшем число ЧВК росло.

В настоящий момент в мире, по разным оценкам, 3– 4 тыс. ЧВК . В 2012 году, по данным The Economist, рынок подобных услуг достигал $100 млрд. Сегодня общий ежегодный доход всех этих компаний уже оценивается в $350–400 млрд.

Гонорар сотрудникам обещают тоже неплохой. Например, в начале марта на одном из сайтов вакансий для вербовки в ЧВК появилось предложение для желающих действовать в спецназе на Украине: за работу предлагалось $1–2 тыс. в сутки. Однако есть сведения, что доходы рядовых «частников» скромнее — около $500 в сутки.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Причем рынок частных военных услуг, как ожидают специалисты, будет только расти. Би-би-си (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) пишет со ссылкой на отчет Aerospace & Defense News, что он дойдет до $457 млрд уже к 2030 году .

— ЧВК — это инструмент гибридных войн. По сути, для ведения подобных конфликтов существует два инструмента: либо ЧВК, либо повстанческие террористические группировки , которые под видом национального сопротивления разрушают страну. Если говорить о ЧВК, то они применяются, когда правительство и армия в стране-оппоненте едины — тогда ЧВК работают на создание кризиса , в результате которого удастся свергнуть законное правительство и привести к власти незаконное, но удобное, — сказал в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

Поскольку ЧВК продолжают оставаться в серой зоне с точки зрения законодательного регулирования, то и сами сотрудники часто не соблюдают ни законодательства собственной страны, ни нормативной базы государства, в котором он осуществляет свою деятельность .

Помимо крупных скандалов, связанных с преступлениями Blackwater, история знает и другие примеры бесчинств различных ЧВК. Так, известны случаи, когда сотрудники Sallyport Global (США) в Ираке напивались и садились за руль боевых машин и даже управляли вертолетами. Известны случаи грабежей, сексуального насилия и элементарного воровства .

CACI International (США) участвовала в пытках заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб. DynCorp (США) была замешана в наркоторговле, убийствах, изнасилованиях и торговле людьми , а сами сотрудники ЧВК — во многих конфликтах в Боснии, Колумбии, Сомали, Анголе, частично признанном Косово и других. Британская G4S также имеет небезупречную репутацию — ее сотрудники были замешаны в избиениях, изнасилованиях мигрантов, содержании детей в одиночных камерах и пытках практически на всех континентах .

Боец ЧВК DynСorp в Афганистане Фото: Getty Images/Matt Moyer

В большинстве случаев виновники этих преступлений уходили от ответственности . Способствует этому как раз отсутствие международного законодательства, которое бы определяло само понятие ЧВК и очерчивало бы их сферу работы и меру ответственности. Военный эксперт Ленков подчеркивает, что страны Запада, которые и сами активно пользуются услугами «частников», сопротивляются попыткам третьих сторон поднимать вопросы о ЧВК даже на уровне исследований или собирания доказательной базы.