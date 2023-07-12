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Захарова назвала планы Парижа передать Киеву дальнобойные ракеты спонсированием терроризма

Представитель МИД Захарова: планы Парижа передать Киеву дальнобойные ракеты — спонсирование терроризма
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 июля прокомментировала корреспонденту «Известий» информацию о планах Франции передать Украине дальнобойные ракеты.

«Надо выражаться четко — это террористический режим <...> Все, кто поставляет ему оружие, и кто материально это спонсирует, а также идеологически поддерживает, должны понимать, чем они занимаются. Это поддержка террористического режима», — подчеркнула она.

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О решении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия 11 июля заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный шаг ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона примет соответствующие контрмеры, предупредил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, 7 июля США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Штаты получили от украинской стороны письменные гарантии, якобы кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

10 июля выяснилось, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

Запад увеличил военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Таким образом, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский во время интервью с обозревателем Лоренцо Кремонези для Corriere Della Sera признал, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов. Причиной он назвал сильную подготовку Вооруженных сил России.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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