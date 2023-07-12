Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем при условии обеспечения соответствующего контроля. Об этом 12 июля заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Сейчас есть проект закона, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это нормальная инициатива», — сказал он ТАСС.

Евтухов также отметил, что в России есть инструменты эффективного регулирования оборота алкогольной продукции и снижения ее потребления.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об эксперименте по онлайн-продаже вина через «Почту России». В дальнейшем этот вопрос был снят с повестки заседания парламента. Предполагалось, что эксперимент начнется на специальном сайте «Почты России» с 1 ноября 2023-го и продлится по 31 июля 2026 года.

7 апреля сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Его основным автором выступил Минфин. Ведомство рассказало «Известиям», что поставка товара будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа. Там также уточнили, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.