Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на страх США потерять контроль над Зеленским
Мир
США ожидают от Украины «демократических реформ» для вступления в НАТО
Общество
На выборы глав субъектов РФ в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата
Мир
Bloomberg сообщило о выведенных из строя 40% военных подлодок США
Общество
«Аэрофлот» планирует перевезти в 2023 году более 45 млн пассажиров
Происшествия
Вода смыла «Пятерочку» в Туапсинском районе
Политика
Востоковед указал на отсутствие у НАТО возможности повлиять на отношения РФ и КНР
Мир
Умер писатель Милан Кундера
Происшествия
Три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе Кубани
Туризм
Крымские отели подняли цены на 20%
Экономика
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем при условии обеспечения соответствующего контроля. Об этом 12 июля заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Сейчас есть проект закона, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это нормальная инициатива», — сказал он ТАСС.

Евтухов также отметил, что в России есть инструменты эффективного регулирования оборота алкогольной продукции и снижения ее потребления.

Взять вино на себя: онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года
С каких регионов начнется эксперимент и кто займется доставкой

Ранее, 22 мая, сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об эксперименте по онлайн-продаже вина через «Почту России». В дальнейшем этот вопрос был снят с повестки заседания парламента. Предполагалось, что эксперимент начнется на специальном сайте «Почты России» с 1 ноября 2023-го и продлится по 31 июля 2026 года.

7 апреля сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Его основным автором выступил Минфин. Ведомство рассказало «Известиям», что поставка товара будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа. Там также уточнили, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023