Госдума может узаконить начало эксперимента по продаже вина через «Почту России»

Госдума 23 мая рассмотрит в I чтении законопроект об эксперименте розничной продажи вина, произведенного из винограда, выращенного на территории РФ, через «Почту России». Как сообщил «Известиям» 22 мая источник в нижней палате, документ вошел в повестку заседания парламента и одобрен профильными комитетами по экономической политике и защите конкуренции.

Согласно документу, эксперимент начнется на специальном сайте «Почты России» с 1 ноября 2023-го и продлится по 31 июля 2026 года. Правда, купить вино пока можно будет только в Москве и Московской области. При этом правительством может быть принято решение о расширении территории эксперимента. Минсельхоз ранее предлагал включить в него Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

Таким образом продавать будет разрешено тихие, игристые и крепленые вина российского производства. Кроме того, допускается к продаже аналогичный алкоголь из винограда, выращенного на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Почта России» будет вести учет оборота российского вина в единой государственной автоматизированной информационной системе: от получения продукта от продавца до его передачи покупателю.

После завершения эксперимента правительство проанализирует его итог и примет решение, нужно ли узаконивать онлайн-продажу алкоголя.

7 апреля сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Его основной автор — Минфин. В ведомстве «Известиям» рассказали, что поставка товара будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа. Там также уточнили, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.