Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина 7 апреля.

«Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке», — отметили в пресс-службе.

Ранее в этот день в правительстве заявили, что на заседании кабмина будет рассмотрен законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина с использованием «Почты России» с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Представители «Почты России» добавили, что компания готовит свою инфраструктуру к началу эксперимента по дистанционной продаже российского вина.

Ранее, 4 апреля, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин рассказал, что в 2022 году объем производства алкогольной продукции в России превысил 1 млрд дал. Вместе с тем импорт алкогольной продукции упал до 96 млн дал. В то же время, по словам Алешина, растущий объем производства алкоголя в РФ позволил заместить недостаток импортной продукции.

До этого, 29 марта, стало известно, что Роскачество проведет исследование российских виски и коньяка на фоне ухода иностранных брендов из страны и расширения производства российскими игроками. В него войдут отечественные марки и продукция, ввезенная по параллельному импорту.